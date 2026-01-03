Slušaj vest

Glumac Branimir Brstina primljen je danas u Urgentni centar gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć. Kako saznajemo, glumac je operisan nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.

Došao je sa jakim bolovima u grudima, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Došao je u pratnji supruge koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje.

Foto: Printscreen

"Branimir se oseća dobro, nije životno ugrožen i sada se oporavlja", rekao nam je izvor blizak glumcu.

Branimir Brstina 4. januara napuniće 65 godina i tako steći uslove za penziju

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je glumu 1982. u klasi profesora Minje Dedića, na klasi sa Sonjom Savić, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem, Buletom Goncićem i Suzanom Petričević. Dramski umetnik otac je mladog glumca Đure Brstine i ćerke Anje.