Slušaj vest

Glumac Branimir Brstina primljen je danas u Urgentni centar gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć. Kako saznajemo, glumac je operisan nakon što je ustanovljeno da ima infarkt.

 Došao je sa jakim bolovima u grudima, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Došao je u pratnji supruge koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje.

screenshot-26.jpg
Foto: Printscreen

"Branimir se oseća dobro, nije životno ugrožen i sada se oporavlja", rekao nam je izvor blizak glumcu.

Branimir Brstina 4. januara napuniće 65 godina i tako steći uslove za penziju

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je glumu 1982. u klasi profesora Minje Dedića, na klasi sa Sonjom Savić, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem, Buletom Goncićem i Suzanom Petričević. Dramski umetnik otac je mladog glumca Đure Brstine i ćerke Anje.

Ne propustiteKulturaBrstini nagrada Zlatni ćuran za životno delo: Uskoro odlazi u penziju, a njegovim stopama krenuo i naslednik
Branimir Brstina01 News1 Nebojsa Mandic.jpg
StarsSVI ZNATE BRANIMIRA BRSTINU, A TEK DA VIDITE KAKAV MU JE SIN MACAN... Iscurila njihova zajednička fotka
atelje-212-branimir-brstina-60-sezona-svecanost.jpg
Pop kulturaEVO KAKO IZGLEDA SUPRUGA BRANIMIRA BRSTINE: Glumac privatnost krije kao zmija noge, ženu pokazao samo jednom - PRELEPA JE
branimir-brstina.jpg
Pop kulturaSINA ČUVENOG ŽITKA STE GLEDALI U OVOJ POPULARNOJ SERIJI, A NISTE NI ZNALI: Branimir Brstina privatni život krije kao ZMIJA NOGE
branimir-brstina.jpg

Hladno vreme je još gore po vas od vrućina! Kardiolog upozorava: Infarkt nije najopasnija posledica, već iznenadna smrt! Izvor: Kurir televizija