Glumac Branimir Brstina dan uoči 65. rođendana primljen je u Urgentni centar gde je došao u pratnji supruge. Ustanovljeno je da je imao infarkt, a kako saznajemo odmah operisan i ugrađen mu je stent.

Došao je sa jakim bolovima u grudima u Urgentni centar, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Sa njim u pratnji je bila i njegova supruga koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje.

Kako smo saznali, glumac je sada stabilno i nije životno ugružen, a ugrađen mu je i stent te je sada na posmatranju i u fazi oporavka.

Foto: Stefan Jokić

Branimir Brstina 4. januara napuniće 65 godina i tako steći uslove za penziju

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je glumu 1982. u klasi profesora Minje Dedića, na klasi sa Sonjom Savić, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem, Buletom Goncićem i Suzanom Petričević. Dramski umetnik otac je mladog glumca Đure Brstine i ćerke Anje.