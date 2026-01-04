Slušaj vest

Kulturno-prosvetna zajednica Srbije (KPZS) objavila je dobitnike "Vukove nagrade" za 2025. godinu zaslužnim pojedincima i ustanovama.

Žiri za dodeljivanje Vukove nagrade za 2025. godinu, koju Kulturno prosvetna zajednica Srbije dodeljuje 62. put, u sastavu: prof.dr. Dragan Stanić (Ivan Negrišorac), književnik i univerzitetski profesor, predsednik žirija; Živorad Ajdačić, reditelj i dramski pisac, Zoran Gutović, izdavač; prof.dr.Uroš Dojčinović, muzički umetnik; Bora Dugić, muzički umetnik; Selimir Radulović, književnik; prof.dr.Elizabeta Ristanović, profesor VMA; Dragan Stojkov, akademski slikar; prof.dr. Peđa Marković, istoričar; na sednici održanoj 30. decembra 2025.godine, od 64 predloženih kandidata doneo je jednoglasnu odluku o dobitnicima.

Dobitnici Vukove nagrade za 2025. godinu su: Prof.dr.Babić Milanka, profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu; Mr.Grbić Dušica, arheograf; Đuretić Jagoš, direktor i glavni urednik izdavačke kuće "Albatros Plus"; Dr.Zdravković Milovan, doktor dramskih umetnosti; Joksimović Željko, kompozitor; Kojčić Dragoljub, filozof; Mihajlović Milan, književnik; Nikolić Gvozden,TV stvaralac i kulturni poslanik; Rajičić Zoran, umetnički stvaralac i Narodna biblioteka "Stevan Sremac" Sokobanja.

Takođe, na predlog žirija za dodeljivanje Vukove nagrade, Izvršni odbor Kulturno prosvetne zajednice Srbije doneo je odluku da Izuzetnu Vukovu nagradu za 2025.godinu dobiju: Prof.Dr.Bojović Dragiša, profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici; Prof.dr. Golemović O. Dimitrije, etnomuzikolog; Mirović Igor, pesnik i društveni radnik; Prof.dr. Popović V. Radomir, Protojerej stavrofor.

Svečano uručivanje "Vukove nagrade" biće upriličeno početkom meseca februara u Predsedništvu Republike Srbije, navodi se u saopštenju KPZS.