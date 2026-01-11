Slušaj vest

Milica i Nebojša Glogovac započeli su svoju ljubavnu priču 2014. godine, nakon što se Nebojša razveo od prve supruge Mine, sa kojom je imao dva sina u osamnaestogodišnjem braku. Milicu Šćepanović, tada novinarku, upoznao je posle premijere predstave Hadersfild, kada mu je prišla kako bi uradila intervju.

„U meni su se mešali uzbuđenje i strahopoštovanje. Imala sam tremu, onu naivnu i dragocenu za mlade novinare. On je bio iznenađujuće pristojan i pažljiv. Čudila sam se: 'Tako veliki glumac, a tako neposredan i drag'“, priseća se Milica.

Ubrzo su započeli zajednički život, a 2016. godine dobili su ćerku Sunčicu. Njihova odluka da se porodi kod kuće izazvala je veliku pažnju medija, ali Milica ističe da je njihov privatni život bio mnogo drugačiji od javnog.

Pogledajte u glaeriji fotografije Milice i Sunčice Glogovac:

1/4 Vidi galeriju Milica Glogovac sa ćerkicom Foto: Printscreen/Instagram/laperiodistaindependiente

„Zajednički život sa njim bio je prepun radosti i smeha. Na prvi pogled delovao je robusno i grublje, ali kada sam ga zaista upoznala, shvatila sam koliko je nežan i emotivan. Zaljubila sam se u njegovu sposobnost da od svakodnevnog napravi poeziju. Voleo je da peva, pušta muziku i često smo plesali po kući“, otkriva Milica.

Bolest, gubitak i snaga koja ostaje

Njihovu sreću prekinula je bolest. Godine 2017. Nebojša je saznao za tešku dijagnozu - kancer pluća i pokušao lečenje i u inostranstvu, ali prognoze nisu bile povoljne. Preminuo je nakon nekoliko meseci.

„Sunčica je tada bila mala, tek je formulisala prve rečenice. Ipak, jasno je pitala za tatu. Bila je to jedna od prvih ozbiljnijih rečenica koje je izgovorila“, iskreno priča Milica za Nova.

Pogledajte u galeriji fotografije sa ispraćaja Nebojše Glogovca:

1/52 Vidi galeriju (KURIR TV) NEBOJŠA GLOGOVAC SAHRANJEN UZ SUZE I JECAJ HILJADE LJUDI: Video je da zemlja nije za njega, Bog uzima najbolje od nas! Foto: Vlada Šporčić

Kako bi sebi i ćerki olakšala bol, Milica je potražila stručnu pomoć i apelovala na roditelje da ne oklevaju da se obrate psihologu.

„Razgovarala sam sa divnom psihološkinjom koja mi je rekla jednu rečenicu, koju sam sebi stalno ponavljala: deci treba govoriti istinu, prilagođenu njihovom uzrastu. Nikada nisam lagala Sunčicu i govorila joj da će tata doći – a on neće. Kako je rasla, učila je da prihvata stvarnost kao deo života. Istina, prilagođena njenom uzrastu, bila je jedini put“, kaže Milica.

Na pitanje „Gde je tata i kada će doći?“, Milica je odgovarala:

„Tata nije tu, neće doći. Hoćeš li da pogledamo slike?“

Video: Nebojša Glogovac na audiciji