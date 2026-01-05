Slušaj vest

Žiri nagrade Beogradski pobednik za najbolji roman objavljen u 2025. godini izdvojio je 34 romana u širi izbor, saopštila je danas Biblioteka grada Beograda, koja dodeljuje to književno priznanje.

Žiri za dodelu nagrade "Beogradski pobednik" za 2025. godinu čine: Predrag Petrović, Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković.

image (3).jpg
Muharem Bazdulj Foto: Narodna Biblioteka Srbije

  • Muharem Bazdulj, San Antonio, Kosmos
  • Laura Barna, Frau Beta, Heraedu
  • Saša Buđevac, Ljubavi kišnih seni, Dereta
  • Srđan Valjarević, Roman o agoniji i vedrini, Laguna
  • Bojan Vasić, Ulm, Veseli četvrtak
  • Vladimir Vujović, Razgovori s Vješticom, Sumatra
  • Aleksandar Gajić, Ključ prevrata, Agora
  • Olivera Doklestić, Sa suncem u očima, Svet knjige
  • Predrag Đurić, Zebaldova groznica, Raštan izdavaštvo
  • Đurđina Isić, Skriveni anđeo, Portalibris
  • Bane Jelić, Poslednji džoker, IBN Studio
  • Vladimir Kopicl, Krtice, Lom
  • Goran Marković, Hamlet u paviljonu br. 6, Laguna
  • Lela Marković, Oči vremena, Autorsko izdanje
  • Igor Marojević, Etno, Knjiga komerc
igor-marojevic-foto-ata-images.jpg
Foto: ATA images

  • Nevena Milojević, Jednom ili dvaput, Laguna
  • Novica Novaković, Leto gospodnje 1976., Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo
  • Željko Obrenović, Drugi deo leta, Veseli četvrtak
  • Dalibor Pejić, Balada o ubici i ubici i ubici, Geopoetika
  • Radmila Petrović, Nisam znala šta nosim u sebi, Šmeker devojka
  • Divna Popov, Senka vodenog žiga, Službeni glasnik
  • Noel Putnik, Terrain vague, Blum izdavaštvo
  • Dubravka Rebić, Letu je kraj, Prometej
  • Bojan Savić Ostojić, Lusi, Laguna
  • Milisav Savić, Praskozorje, Gospode, Dereta
1savic-milisav-beseda-dobitnika-bagdalinog-zlatnog-prstena-despota-stefana1.jpg
Foto: Kurir/Ž.M.

  • Jasmina Stojanović, Drugi život, Rende
  • Aleksandar Tanurdžić, Ognjenka, Prometej
  • Dragan Tepavčević, Pjevač, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo
  • Marko Todorović, Letnjikovac, Dijak
  • Ivan Tokin, Crna noć nada mnom i zvezdano nebo u meni, Laguna
  • Darko Tuševljaković, Karota, Laguna
  • Bora Ćosić, Miš koji pegla, Lom
  • Enes Halilović, Bekos, Laguna
  • Vida Crnčević Basara, Humano preseljenje, Laguna
IMG-20250206-WA0024.jpg
Prošlogodišnja dobitnica Foto: Nemanja Nikolić

Nagrada "Beogradski pobednik", koju je Biblioteka grada Beograda ustanovila 2021. godine, dodeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini.

Nagrada se sastoji od statue Beogradskog pobednika, koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice i može se dobiti samo jednom.

Nagrada će biti dodeljena u drugoj polovini januara ove godine.

Kurir.rs Fonet

