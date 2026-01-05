U širem izboru za nagradu Beogradski pobednik 34 romana: U trci od Bazdulja do Vide Basare
Žiri nagrade Beogradski pobednik za najbolji roman objavljen u 2025. godini izdvojio je 34 romana u širi izbor, saopštila je danas Biblioteka grada Beograda, koja dodeljuje to književno priznanje.
Žiri za dodelu nagrade "Beogradski pobednik" za 2025. godinu čine: Predrag Petrović, Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković.
- Muharem Bazdulj, San Antonio, Kosmos
- Laura Barna, Frau Beta, Heraedu
- Saša Buđevac, Ljubavi kišnih seni, Dereta
- Srđan Valjarević, Roman o agoniji i vedrini, Laguna
- Bojan Vasić, Ulm, Veseli četvrtak
- Vladimir Vujović, Razgovori s Vješticom, Sumatra
- Aleksandar Gajić, Ključ prevrata, Agora
- Olivera Doklestić, Sa suncem u očima, Svet knjige
- Predrag Đurić, Zebaldova groznica, Raštan izdavaštvo
- Đurđina Isić, Skriveni anđeo, Portalibris
- Bane Jelić, Poslednji džoker, IBN Studio
- Vladimir Kopicl, Krtice, Lom
- Goran Marković, Hamlet u paviljonu br. 6, Laguna
- Lela Marković, Oči vremena, Autorsko izdanje
- Igor Marojević, Etno, Knjiga komerc
- Nevena Milojević, Jednom ili dvaput, Laguna
- Novica Novaković, Leto gospodnje 1976., Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo
- Željko Obrenović, Drugi deo leta, Veseli četvrtak
- Dalibor Pejić, Balada o ubici i ubici i ubici, Geopoetika
- Radmila Petrović, Nisam znala šta nosim u sebi, Šmeker devojka
- Divna Popov, Senka vodenog žiga, Službeni glasnik
- Noel Putnik, Terrain vague, Blum izdavaštvo
- Dubravka Rebić, Letu je kraj, Prometej
- Bojan Savić Ostojić, Lusi, Laguna
- Milisav Savić, Praskozorje, Gospode, Dereta
- Jasmina Stojanović, Drugi život, Rende
- Aleksandar Tanurdžić, Ognjenka, Prometej
- Dragan Tepavčević, Pjevač, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo
- Marko Todorović, Letnjikovac, Dijak
- Ivan Tokin, Crna noć nada mnom i zvezdano nebo u meni, Laguna
- Darko Tuševljaković, Karota, Laguna
- Bora Ćosić, Miš koji pegla, Lom
- Enes Halilović, Bekos, Laguna
- Vida Crnčević Basara, Humano preseljenje, Laguna
Nagrada "Beogradski pobednik", koju je Biblioteka grada Beograda ustanovila 2021. godine, dodeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini.
Nagrada se sastoji od statue Beogradskog pobednika, koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice i može se dobiti samo jednom.
Nagrada će biti dodeljena u drugoj polovini januara ove godine.
Kurir.rs Fonet