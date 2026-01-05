Slušaj vest

Žiri nagrade Beogradski pobednik za najbolji roman objavljen u 2025. godini izdvojio je 34 romana u širi izbor, saopštila je danas Biblioteka grada Beograda, koja dodeljuje to književno priznanje.

Žiri za dodelu nagrade "Beogradski pobednik" za 2025. godinu čine: Predrag Petrović, Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković.

Muharem Bazdulj, San Antonio, Kosmos

Laura Barna, Frau Beta, Heraedu

Saša Buđevac, Ljubavi kišnih seni, Dereta

Srđan Valjarević, Roman o agoniji i vedrini, Laguna

Bojan Vasić, Ulm, Veseli četvrtak

Vladimir Vujović, Razgovori s Vješticom, Sumatra

Aleksandar Gajić, Ključ prevrata, Agora

Olivera Doklestić, Sa suncem u očima, Svet knjige

Predrag Đurić, Zebaldova groznica, Raštan izdavaštvo

Đurđina Isić, Skriveni anđeo, Portalibris

Bane Jelić, Poslednji džoker, IBN Studio

Vladimir Kopicl, Krtice, Lom

Goran Marković, Hamlet u paviljonu br. 6, Laguna

Lela Marković, Oči vremena, Autorsko izdanje

Igor Marojević, Etno, Knjiga komerc

Nevena Milojević, Jednom ili dvaput, Laguna

Novica Novaković, Leto gospodnje 1976., Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo

Željko Obrenović, Drugi deo leta, Veseli četvrtak

Dalibor Pejić, Balada o ubici i ubici i ubici, Geopoetika

Radmila Petrović, Nisam znala šta nosim u sebi, Šmeker devojka

Divna Popov, Senka vodenog žiga, Službeni glasnik

Noel Putnik, Terrain vague, Blum izdavaštvo

Dubravka Rebić, Letu je kraj, Prometej

Bojan Savić Ostojić, Lusi, Laguna

Milisav Savić, Praskozorje, Gospode, Dereta

Jasmina Stojanović, Drugi život, Rende

Aleksandar Tanurdžić, Ognjenka, Prometej

Dragan Tepavčević, Pjevač, Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo

Marko Todorović, Letnjikovac, Dijak

Ivan Tokin, Crna noć nada mnom i zvezdano nebo u meni, Laguna

Darko Tuševljaković, Karota, Laguna

Bora Ćosić, Miš koji pegla, Lom

Enes Halilović, Bekos, Laguna

Vida Crnčević Basara, Humano preseljenje, Laguna

Nagrada "Beogradski pobednik", koju je Biblioteka grada Beograda ustanovila 2021. godine, dodeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini.

Nagrada se sastoji od statue Beogradskog pobednika, koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice i može se dobiti samo jednom.

Nagrada će biti dodeljena u drugoj polovini januara ove godine.