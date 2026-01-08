Slušaj vest

Serija "Radio Mileva" ponovo je ušla u naše domove od ove nedelje, donoseći nove avanture u Rankeovoj 12. Pored stalne ekipe, u seriji se pojavljuju i sporedni likovi, a nove epizode donele su priliku publici da ugleda Katarinu Vićentijević.

Mnogima ovo ime možda ništa ne znači, ali kada se spomene da je igrala čuvenu Dudu Piroćanku u popularnoj seriji iz 90-ih "Porodično blago", jasno je o kojoj glumici je reč.

U "Radio Milevi" Katarina tumači lik bogate žene koja dolazi da traži advokatske usluge od Mikice, koga igra Nenad Stojmenović. Njena prepoznatljiva boja glasa odmah je privukla pažnju gledalaca, koji su je vrlo brzo prepoznali.

Život i karijera van ekrana

Danas živi u rodnom Valjevu, a pored glume u teatru, vodi i školu glume i kulture govora. Nedavno je igrala i u popularnoj seriji "Igra sudbine".

Katarina se fizički nije mnogo promenila tokom godina, a na svom Fejsbuk i Instagram profilu često objavljuje fotografije na kojima uživa, a koje izazivaju brojne komplimente na račun njenog izgleda.

"Sve vreme sam aktivno u glumi, iako široki auditorijum to ne vidi, jer nisam u Beogradu i ne pojavljujem se na televiziji", izjavila je glumica jednom prilikom.

Bez obzira na decenije koje su prošle od kultnih serija, Katarina Vićentijević i dalje briljira na sceni, nastavljajući da inspiriše mlađe generacije kroz svoj rad u teatru i školu glume.

