Slušaj vest

Dugometražni igrani film „Saučesnici“ režisera Marka Novakovića, koji će svoju bioskopsku premijeru i distribuciju u Srbiji započeti 14. januara 2026, ušao je u zvaničnu selekciju međunarodnog filmskog festivala „Winter Film Festival“, koji će se održati u Njujorku u periodu od 18. do 22. februara 2026. godine. Svetsku premijeru „Sučesnici“ su imali u novembru 2025. godine na „Arpa International Film Festival“-u u Los Anđelesu

U filmu „Saučesnici“, koji je mešavina psihološke i socijalne drame sa elementima trilera, idilični život glavnih likova Sofije i Branka naglo se menja nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali. Brankov uticaj u malom gradu u Srbiji pomaže im da se izvuku bez posledica. Sofiji je sve teže da prihvati takvu realnost, a savest koja ih oboje progoni odraziće se na njihov dalji odnos i dovesti do niza neočekivanih događaja.

1/4 Vidi galeriju Film Saučesnici Foto: Zillion Film

Glavne uloge igraju Nevena Nerandžić i Radovan Vujović. Pored njih dvoje zapažene uloge ostvarili su neki od vodećih srpskih glumaca svih generacija: Anica Dobra, Danica Ristovski, Zoran Cvijanović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita

Ognjanović i Jovan Belobrković, kao i petoro izuzetnih glumaca iz regiona: Stojan Matavulj i Hana Japundžić iz Hrvatske, Sara Klimoska iz Severne Makedonije, Faketa Salihbegović-Avdagić iz Bosne i Hercegovine i Petar Novaković iz Crne Gore.

Film je snimljen u produkciji „Zillion Filma“ iz Beograda, uz učešće manjinskih koproducenata „Inter Film“ (Hrvatska) i „Partysans“ (Severna Makedonija) i podršku "Telekoma Srbija“, producent filma je Lazar Ristovski, a izvršni producent Jovan

Ristovski.

Film „Saučesnici“ nastao je po scenariju Ognjena Obradovića, direktor fotografije je Bojan Rakić (SAS), montažer Petar Šumonja, scenografiju potpisuje Irena Marjanov, kostim Snežana Karl, kompozitor originalne muzike za film je Vladimir Pejković, a dizajneri zvuka Velibor Hajduković i Nebojša Zorić.

Film je podržan na Konkursu Filmskog centra Srbije 2020. godine, kao i na Konkursima Hrvatskog audio-vizuelnog centra i Agencije za film Severne Makedonije 2022. godine, a snimljen je uz značajni doprinos AP Vojvodine i MTEL-a Republike Srpske i veliku zahvalnost produkcije gradu Užicu i gradu Novom Sadu.