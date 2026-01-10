da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Nakon što je domaću publiku potpuno osvojila ulogom Zlatane u seriji "Selo gori, a baba se češlja" jedna od omiljenih srpskih glumica svoje mesto na tronu srpskog glumišta učvrstila je ulogom u hit seriji "Radio Mileva".

Iako već nekoliko decenija živi u srpskoj prestonici gde je zasnovala porodicu sa kolegom Draganom Petrovićem Peletom,Olga Odanović se uvek vraća korenima.

Naime, sa svega četiri godine doselila se u malo mesto na jugu naše zemlje, u Aleksinac gde je provela detinjstvo i pubertet.

U galeriji pogledajte Olgu Odanović u seriji "Selo gori, a baba se češlja":

1/15 Vidi galeriju Olga Odanović u seriji "Selo gori a baba se češlja" Foto: Printscreen/Youtube, Nebojša Mandić

Ipak, to nije rodno mesto Olge Odanović već slovenački grad Celje, što je podatak iz njene biografije koji gotovo niko ne zna, piše Informer.

Pretpostavlja se da je porodica Odanović zbog poslovnih obaveza glumičinog oca nekoliko godina provela van granica današnje Srbije, a tada svakako u okviru Jugoslavije.

Klikom na link saznajte zašto je Olga Odanović prvobitno odbila ulogu u seriji "Selo gori, a baba se češlja".

Danas je dom Olge Odanović i Peleta veća, prostranija i lepo uređena nekretnina bliža centru, a zgrada u kojoj je odrasla glumica još uvek je jedna od najlepših u centru Aleksinca.

Detalje njenog odrastanja izneli su njeni sugrađani u emisiji "Metar moga sela", koji su otkrili da je dok joj je mama bila živa, dolazila sa suprugom u Aleksinac, veoma često, kako bi sa majkom prošetala gradom i brinula o njoj.

U galeriji pogledajte Olgu Odanović u ulozi Radio Mileve:

1/12 Vidi galeriju Olga Odanović u seriji "Radio Mileva" Foto: RTS promo, Promo RTS

U Aleksincu je nisu zaboravili iako je nakon smrti roditelja odlučila da proda porodičnu nekretninu te se posle toga u ovaj grad nije vraćala.

Svi se ponose njihovom sugrađankom koja je zbog neospornog talenta, ali i marljivog rada postala jedna od omiljenih glumica sa ovih prostora te će se njene replike godinama prepričavati.

Bonus video: