Žiri za Ninova nagrade za 2025. godinu odabrao je u uži izbor 13 romana, objavio je danas nedeljnik NIN.

U užem izboru su romani: „Bekos“ Enesa Halilovića, “Karota” Darka Tuševljakovića, “Balada o ubici i ubici i ubici” Dalibora Pejića, “Zebaldova groznica” Predraga Đurića, “Frau Beta” Laure Barne, “Besmrtne ludosti gospođe Kubat” Milana Tripkovića, “Etno” Igora Marojevića, “Razgovori s vješticom” Vladimira Vujovića, “Istina o Mariji” Nine Savčić, “San Antonio” Muharema Bazdulja, “Opatija Svetog Vartolomeja” Miloša Perišića, “Gistav Rusi” Aleksandra Jugovića i “Kraljevski paviljon” Vladimira Vučkovića.

Žiri koji čine: Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković, gotovo jednoglasno je izabrao knjige za uži izbor, naveo je Nin svom sajtu.

Ninova nagrada, koja se dodeljuje od 1954. godine, ostaje najznačajnije priznanje za roman na srpskom jeziku...

