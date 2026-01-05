Slušaj vest

Tradicionalni Novogodišnji gala koncert ansambla Opere Narodnog pozorišta u Beogradu biće održan 13. januara u 19 časova na Velikoj sceni.

Svečani repertoar za sve generacije

Kao i prethodnih godina, publiku različitih generacija očekuje posebno osmišljen program, prožet romantičnom i prazničnom atmosferom. Višečasovni koncert doneće izbor najlepših operskih arija i dueta, koji će zimsko veče pretvoriti u pravu muzičku svečanost.

Muzičko putovanje kroz svetsku operu

Novogodišnji koncert, Opera Narodnog pozorišta - plakat Foto: Narodno Pozorište

Na programu će se naći dela velikana svetske muzike – ruskih klasika Petra Iljiča Čajkovskog i Nikolaja Rimskog-Korsakova, slavnih italijanskih kompozitora Đuzepea Verdija, Gaetana Donicetija i Đakoma Pučinija, kao i biseri austrijske i francuske operete. Posebno mesto zauzimaju i značajna dela srpskih kompozitora Kornelija Stankovića, Stanislava Biničkog, Stevana Hristića i Petra Konjovića.

Izvođači i dirigent

Uz Orkestar i Hor Narodnog pozorišta, pod dirigentskim vođstvom Aleksandra Kojića, nastupiće prvaci Opere Snežana Savičić Sekulić, Sonja Šarić Kosovac, Vesna Đurković i Dragutin Matić, solisti Siniša Radin i Luka Jozić, kao i polaznice Operskog studija "Borislav Popović" Anđela Simić i Katarina Katanić.

Tradicija duga više od tri decenije

Novogodišnji operski gala koncert, koji Narodno pozorište u Beogradu organizuje od 1993. godine svakog 13. januara, predstavlja istinsku proslavu umetnosti i kulture, kao i jedinstven spektakl koji iz godine u godinu oduševljava publiku.

