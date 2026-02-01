Bdela je nad njim dok je umirao, a jedno nikad nije oprostila: Besmrtna priča Vaska Pope i njegove jedine ljubavi
Nakon smrti Vaska Pope, njegova supruga Jovanka Haša Singer posadila je kraj njegovog groba jelku. Taj nežni gest bio je nastavak njihovog jedinstvenog novogodišnjeg rituala – skromnog, simpatičnog i simboličnog običaja koji su negovali godinama.
U njihovom malom stanu bilo je mesta za sve – nebo, sunce, vrbe i tišinu. Sve to živelo je u pesmama Vaska Pope, a izvor je bio u jednom pogledu – onom koji je pronašao u očima Jovanke Haše Singer.
Ljubav koja je počela pogledima
Priča o Vasku Popi i Jovanki počela je u Vršcu, gde je pesnik završio osnovnu školu i gimnaziju. Susreti su bili tihi i skoro neprimetni – prolazili su jedno pored drugog u ulici nazvanoj po nemačkom pesniku Aleksandru Lenauu i samo se pogledavali.
To je za RTS otkrila Sanja Đaković, autorka ture „Ljubavna šetnja Beogradom“:
"Onako, u prolazu, samo su se gledali. Ti pogledi, kratki, ali uporni, ubrzo su prerasli u bliskost."
Visoki i pomalo krakati Vasko Popa dopao se Haši, a onda joj je jednog dana prišao i zamolio dozvolu da je pozdravlja. Nakon toga počeli su da se viđaju i razgovaraju, a iz tih susreta nastala je čuvena pesma „Očiju tvojih da nije“.
Očiju tvojih da nije
Ne bi bilo neba
U malom našem stanu.
Smeha tvoga da nema
Zidovi ne bi nikad
Iz očiju nestajali.
Slavuja tvojih da nije
Vrbe ne bi nikad
Nežno preko praga prešle.
Ruku tvojih da nije
Sunce ne bi nikad
U snu našem prenoćilo.
Tajna prosidbe i harmonija doma
Sećanja na početke ljubavi čuvala je i Haša Popa. Posebno je pamtio trenutak kada je Vasko Popa došao u dom njenog oca, uglednog vršačkog advokata, da zatraži njenu ruku. Tada je kućna pomoćnica, iznenađena, prokomentarisala:
"Ju, ta neća valjda naša Hanzi da se uda za ovog šrajbera?! Od čega će oni da živu?"
Ipak, sumnje su nestale. Njihov zajednički život bio je skladan i ispunjen tišinom i međusobnim poštovanjem. Haša je diplomirala arhitekturu i kasnije predavala na Arhitektonskom fakultetu, ali je karijeru stavila u drugi plan kako bi bila uz supruga.
Nisu imali dece, ali jedno drugom bili su ceo svet – bez spoljnog dokazivanja, tiho i postojano. Živeli su u jednosobnom stanu nedaleko od Tašmajdana, danas obeleženom spomen-pločom:
"Vasko Popa, pesnik, u ovoj kući živeo je od 1951. do 1991. godine."
Skroman prostor pretvorili su u dom pun topline, razumevanja i poezije.
