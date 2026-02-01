Očiju tvojih da nije

Ne bi bilo neba

U malom našem stanu.

Smeha tvoga da nema

Zidovi ne bi nikad

Iz očiju nestajali.

Slavuja tvojih da nije

Vrbe ne bi nikad

Nežno preko praga prešle.

Ruku tvojih da nije

Sunce ne bi nikad

U snu našem prenoćilo.