PisacMajkl Šumaher, koji je napisao biografije Frensisa Forda Kopole i Erika Kleptona, preminuo je u 75. godini, javlja Daily Mail.

Njegova ćerka, Emili Džoj Šumaher, potvrdila je da je njen otac preminuo 29. decembra. Uzrok smrti nije naveden.

"Moj tata je bio veoma velikodušna osoba prema ljudima. Voleo je ljude. Voleo je da razgovara sa ljudima. Voleo je da ih sluša. Voleo je priče. Kada pomislim na svog tatu, vidim ga kako je zadubljen u razgovor, sa šoljom kafe u ruci i svojom beležnicom“, rekla je Emili.

Majklove knjige uključuju "Francis Ford Coppola: A Filmmaker’s Life", "Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton" i "Dharma Lion: A Biography of Allen Ginsberg", biografiju Alena Ginzberga, uticajnog pesnika Bit generacije.

Pisao je i o istoriji sporta i stripova, uključujući knjige "Mr Basketball: George Mikan, the Minneapolis Lakers & the Birth of the NBA" i "Will Eisner: A Dreamer’s Life in Comics".

Majkl je rođen u Kanzasu, ali je veći deo života proveo u Kenoši, u saveznoj državi Viskonsin.

Studirao je političke nauke na Univerzitetu Viskonsin–Parksajde, ali je, prema rečima njegove ćerke, napustio studije kada mu je do diplomiranja nedostajao samo jedan bod.

Šumaher je takođe opširno pisao o pomorskim katastrofama.

