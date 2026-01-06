Slušaj vest

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra" i brat čuvenog glumca Bode Ninkovića, preminuo je u 76. godini.

Srpska muzičarka Biljana Krstić oglasila se na Instagramu povodom smrti Ljube Ninkovića uz zajedničku fotografiju.

- Dragi moj Ljubo, hvala ti na svemu, muzici, prijateljstvu… od zajedničkih akustičarskih dana, dana u Radio Beogradu do prvih koraka Bistrika. Tvoja podrška i vera u mene bile su presudne. Zauvek si u mom srcu.

Neka ti je lak put i večni mir - napisala je Bilja.

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije. Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom Smederevu. Početak njegove muzičke karijere obeležen je učešćem u amaterskim bendovima, a 1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru nastupajući na "beat” igrankama širom Srbije, na kojima su se predstavljali neafirmisani muzičari, prenosi RTS.

Bonus video: