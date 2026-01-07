Slušaj vest

Ispod jelke se obično kriju paketići, ali ovoga puta ušuškala se i najiskrenija dečja radost – ona koja sija jače od svih lampica i ukrasa. Posle 30 humanitarnih predstava namenjenih pomoći sugrađanima, Fondacija Mozzart je na kraju sezone ugostila mališane iz udruženja Dečje srce, Kreativnog edukativnog centra KEC (za mentalno nedovoljno razvijene osobe), kao i decu bez roditeljskog staranja, uz podršku Centra za unapređenje društva.

Foto: Touch N Touch produkcija

Više od sto mališana okupilo se ispod „Dve jelke“, a scena nije bila samo prostor igre, pesme i priče – bila je topla oaza u kojoj su se sreli pažnja i razumevanje, poverenje i osećaj pripadnosti, kultura i humanost. Replike su se izgovarale, ali se još više igralo pogledima, gestovima i plesom. Glumice Monika Romić i Nena Ivanović bile su razigrane, otvorenog srca, spremne da zaborave tekst i odgovore na dečji smeh, komentar ili aplauz usred scene. Granica između pozornice i gledališta brisala se lako, kao kreda sa daske – tog dana pozorište je bio čist čin ljubavi i poverenja.

Foto: Touch N Touch produkcija

Uvodnu tremu i stidljivost brzo su zamenili glasni osmesi i aplauzi, a ovacije je pokupio Igor Lazić Niggor, skriven ispod bele brade i crvene kapice. Poslednji čin nije se odvijao na sceni, već pored još jedne jelke, gde je Deda Mraz delio paketiće. Svako dete je želelo fotografiju, ali je dobilo mnogo više – osećaj da je važno, da je vidljivo i voljeno. Iz Fondacije su mališani odlazili ne samo sa poklonima, nego i sa srcem punim topline.

Foto: Touch N Touch produkcija

Praznična priča, međutim, nije se završila predstavom. Novogodišnji paketići Fondacije Mozzart nastavili su svoj put ka deci širom Srbije: mališanima iz Fonda za nauku Republike Srbije, učenicima sa smetnjama u razvoju iz OŠ „Miloje Pavlović“ u Beogradu, članovima udruženja „Mašta može svešta“ iz Aleksinca, udruženja Zagrljaj Valjevo, kao i deci iz Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo.

Svaki paketić bio je mali znak pažnje, ali i snažna poruka: praznici imaju smisla tek kada se dele, a humanost ne poznaje udaljenost ni prepreke. Fondacija Mozzart je i ovog decembra pokazala da umetnost može biti most, a solidarnost – jezik koji svi razumeju, posebno oni najmlađi.