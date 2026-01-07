Slušaj vest

Nakon globalnog uspeha filma GRENLAND:POSLEDNJE UTOČIŠTE iz 2020. godine, nastavak ove emotivne i napete postapokaliptične priče, GRENLAND 2: MIGRACIJA, donosi novo poglavlje borbe za opstanak, nadu i budućnost čovečanstva. Film u domaće bioskope stiže 8. januara 2026. godine u distribuciji BLITZ filma.

Foto: Courtesy of Lionsgate/GreenlandMigration_Feat_UHD_SDR_, Blitz Film



“Greenland:Migracija” vodi nas na put pun neizvesnosti – put kojim mora da se pokrene cela porodica Gariti, koju i ovog puta predvodi Džerard Batler! Radnja filma smeštena je pet godina nakon što je kometa Klark pogodila Zemlju i uništila veliki deo planete. Porodica Gariti, Džon, Alison i njihov sin Nejtan, koja je preživela skrivajući se u bunkeru na Grenlandu, suočava se s novim izazovima. Nejtan je sada tinejdžer i teško podnosi život u skučenim uslovima podzemlja. Zbog toga porodica odlučuje da napusti prividnu sigurnost bunkera i krene u potragu za novim domom u razorenoj i opasnoj Evropi. Putovanje ka Francuskoj, gde, prema glasinama, postoji nova oaza pogodna za obnovu života, suočava ih sa novim počecima i gubicima. Njihova migracija postaje više od borbe za fizički opstanak – to je potraga za smislom, domom i mogućnošću da se ponovo zaista živi.

Džerard Batler, koji se vraća ulozi Džona Garitija, ističe da je srž filma u ljudskoj istrajnosti i veri u bolje sutra:

„Džon je čovek koji je prošao kroz ogromne gubitke, ali uvek gura napred. Bez obzira na okolnosti, on veruje da postoji svetlo na kraju tunela i da nikada ne treba odustati.“

Foto: Courtesy of Lionsgate/GreenlandMigration_Feat_UHD_SDR_, Blitz Film

Morena Bakarin, u ulozi Alison Gariti, donosi snažan i odlučan lik žene koja balansira između racionalnosti i empatije:

„Alison je u ovom filmu bez kompromisa. Ona je izuzetno zaštitnički nastrojena prema porodici i snažno posvećena zajednici. U svetu koji se raspada, ona postaje emotivni oslonac i moralni kompas.“

Reditelj Rik Roman Vo, koji se vraća iza kamere i u nastavku, naglašava da film nikada nije bio samo o katastrofi:

„Greenland nije film o kometi, već o ljudima. O tome kako reagujemo kada se suočimo sa krajem svega poznatog i kako u tim trenucima pronalazimo humanost, nadu i povezanost.“

GREENLAND 2: MIGRATION donosi spektakularne akcione sekvence, snimane na autentičnim evropskim lokacijama, ali ostaje duboko ukorenjen u intimnoj porodičnoj drami. Film postavlja pitanje šta dolazi nakon preživljavanja – i da li je čovečanstvo spremno da iz pepela starog sveta izgradi nešto novo.