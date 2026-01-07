Slušaj vest

Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada s novom upravnicom Draganom Milošević već je uspelo da pomeri mnoge granice. Drama ima vernu publiku i svoje hit naslove, Balet je počeo da dovodi svetske zvezde, a Opera i njene predstave igraju se za kartu više. Kruna neke naredne sezone mogla bi da bude opera "Boj na Kosovu".

Foto: Ustupljena fotografija/Marija Erdelji



- "Boj na Kosovu" predstavlja najznačajniji projekat u istoriji srpskog teatra. Operom bi se kosovsko stradanje srpskog naroda, za spas hrišćanske Evrope, uzvisilo u očima svetske javnosti. Osim glavne radnje, koja bi se odvijala uoči, tokom i posle Boja na Kosovu, opera bi bila zasnovana na ideji da su na Kosovu polju 1389. godine branjeni temelji današnje Evropske unije. Istorija Evrope i sama Evropa izgledali bi drugačije da nije bilo srpske žrtve i srpske pogibije - kaže za Kurir Miloševićeva i nastavlja:

- Po svom značaju Boj na Kosovu su srpske Termopile. Boj na Kosovu je srpski Ronsevo, a car Lazar je srpski Leonida, srpski Roland. On se suprotstavlja mnogo snažnijoj vojnoj sili i brani vrednosti hrišćanskog sveta. Bori se za pravdu. Bori se za slobodu i ljudsko dostojanstvo. Zahvaljujući njegovoj borbi, za punih 70 godina odložen je dalji prodor Turaka u Evropu.

Budući da je u pitanju najvažniji istorijski događaj u istoriji srpskog naroda, opera će biti rađena kao svetski scenski spektakl. Opera predstavlja novi iskorak u prezentaciji i obradi teme Boja na Kosovu i način da se ova tema učini dostupnom najširoj svetskoj javnosti.



Ona nam je približila i samu predstavu.

- Osnovna ideja sastoji se u tome da libreto i muziku za operu poverimo etabliranoj muzičkoj zvezdi, koja ima uticaj na najširu svetsku javnost. U toku su razgovori sa dva umetnika s planetarnom slavom i uticajem. Matica srpska, kao jedna od najznačajnijih ustanova kulture, biće stručni saradnik na izradi libreta. Plan je da se režija poveri nekom od velikih svetskih rediteljskih imena. Još je rano da otkrivamo detalje s kojim rediteljima smo kontaktirali - poručuje Miloševićeva.

Foto: Ustupljena fotografija/Marija Erdelji



Nova upravnica nema sumnju da ćemo imati hit za svetske pozornice.

- Opera bi udahnula nov, scenski život ovom istorijskom događaju, što bi omogućilo promociju srpske kulture na svim svetskim pozorišnim i operskim scenama. Plan je da se opera premijerno izvede 2027. u okviru Ekspa 2027, najveće izložbene manifestacije u istoriji Srbije, koja će okupiti izlagače iz celog sveta. Opera "Boj na Kosovu" bi se nakon premijere na Ekspu izvodila u SNP i drugim pozorištima u Srbiji, ali i u svim operskim kućama od Londonske, Pariske, Berlinske opere, Metropolitena, Sidnejske opere i svih drugih operskih kuća - zaključuje sagovornica Kurira.