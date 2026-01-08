Slušaj vest

Glumica Anđelka Stević Žugićkraljica je komedija. Nakon godine u kojoj je bila više posvećena porodici, u 2026. vraća se u naše živote filmom "Svadba", u kojem tumači šeficu kabineta ministra. Radnja filma prati poznatog hrvatskog tajkuna, koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U njegovu kancelariju ulazi porodica s tortom i tamburašima, dok ga u isto vreme zove kći, koja studira u Londonu i čestita mu, pri čemu otkriva i da je trudna. Otac deteta je sin srpskog ministra, što dodatno komplikuje situaciju... U stilu punokrvnog balkanskog anti-rom-koma (anti-romantic comedies), isprepliću se humor, toplina i napetost, a film će kroz likove i njihove odnose ispričati priču o dvema porodicama čiji odnos stalno pleše između tople porodične priče i međunarodnog incidenta. U razgovoru za Kurir Anđelka se priseća snimanja i otkriva zašto se raduje praznicima.

Foto: Ivan Buvinić

Šta je vama obeležilo 2025. godinu?

- Polazak u vrtić i sedmi razred... Ogoljavanje društva, vera u nove naraštaje, lepa putovanja i prijatelji.

Da li ste svesno povukli malo ručnu?

- Posla je bilo manje, kao i velikoj većini nas. Nije da smo baš birali, ali sve je to u rok službe.

Uskoro ćemo vas gledati u filmu "Svadba". Šta vas je privuklo ovoj priči?

- Žanr romantično-satirične komedije i reditelj Igor Šeregi, sa kojim sam prvi put radila. Na prvoj kafi smo se zadržali svega pet sati, i to bez uvijanja. Svako je rekao šta mu se sviđa ili ne u tekstu i odmah smo krenuli sa predlozima u cilju unapređenja, tj. oživljavanja likova i situacija. A kada sam čula ostatak podele, zahvalila sam se svojim anđelima čuvarima, koji me drže u sve boljem i boljem društvu.

Foto: Ivan Buvinić

Igrate šeficu kabineta ministra. Kako ste se spremali za tu ulogu? Da li vam je neko iz okruženja bio konsultant ili inspiracija?

- Toliko je politike u našoj svakodnevici da nam na nos izlazi. Tviter je konkretno pun svakakvih informacija i snimaka, ali, kako je ovo komedija u kojoj bi gledaoci na kraju trebalo da zavole naše likove, odlučili smo se da Gagu, šeficu kabineta ministra spoljnih poslova, izmaštamo i da nikako, ni pod kojim slučajem, ne liči na nekoga ko obitava na našoj političkoj sceni. Malo sam učila ruski, malo kineski, malo nosila oružje... Zanimljivo je i dinamično, ruku na srce, ali sa saznanjem da se sve radi za dobrobit mladih i u slavu njihove ljubavi.

Balašević kaže: "Svadba beše ko svadba, i šta da se priča... Parada pijanstva i kiča." Kakva je ova srpsko-hrvatska svadba?

- Jedan magarac, jedna zmija, gusarski brod, more, nakon seta padel i Magazin na ripit.

Da li je bilo nekih anegdota sa snimanja?

- Pored Vesne Trivalić i Seke Sablić nema te anegdote koja bi nadomestila moju sreću.

U filmu se i vi zaljubljujete. Da li ćete se i vi udati, ili se to čuva za drugi deo? Očekujete li da film dobije nastavak?

- Koliko znam, na nastavku se radi. Radujem se, naravno, ali sam i dalje od onih što smatraju da sve treba debelo da se zasluži. Dakle, prvo da nas oceni i proceni publika, da dobijemo "amin" na ovaj prvi snimljeni deo, pa dalje idemo lagano.

Foto: Ivan Buvinić

Komedija je nepravedno kod nas zapostavljena kao žanr i svedena u rang niže umetnosti, kaže vaš kolega Nikola Kojo. Slažete li se s njim?

- Zavisi koga pitate, verovatno. Naravno da svi želimo da nas i esnaf i kritičari prihvate i pohvale, ali čini mi se da je krajnje važno šta kaže publika. Makar se ja time rukovodim. Mislim da dve velike scene SNP u Novom Sadu za veče s mojom monodramom dokazuju da je komedija najželjeniji žanr i ja sam najsrećnija što mogu to da pružim publici.

Da li je komediju najteže igrati i zašto?

- Mislim da ništa nije lako i da je sve predivno igrati. Najteže je što se za kulturu generalno ne izdvaja gotovo ništa. Teško je što umetnost niko u našoj državi ne podupire niti uvažava. Preteško je svedočiti tome i biti manje-više nemoćan.

Foto: Nebojša Babić

Volite li praznike?

- Obožavam praznike. Obožavam darivanje. Obožavam smišljanje poklona, potragu i pakovanje. Jelku i poneki novi ukras svake godine. Nove recepte za kolače. Okupljanja uz rusku salatu i sarmu i pevanje naglas.

- Nisam prestala da verujem u Deda Mraza ni kada sam na jednoj VHS kaseti videla svog tatu kako u maminoj haljini dezena bubamare, sa bradom od vate, donosi maloj pospanoj Anđelki njen paket.

Kakvi su vam planovi za 2026?

- Planiram da manifestujem čist vazduh i dostojanstven život u kojem su ljudi dobri.

Na svadbu zovite goste koji će zaista slaviti vašu ljubav

O vašoj svadbi na pijaci i dalje se priča po Beogradu. Šta biste savetovali svima onima koji planiraju da stanu na ludi kamen u 2026. godini?

- Najvažnije je da su povodom svega najiskreniji sa osobom sa kojom planiraju život. Jednostavna klopa i kvalitetno piće. Muzika koja ih podseća na njihove trenutke zbog kojih su poželeli da budu muž i žena. Gosti isključivo oni koji ih poznaju kao par i koji će zaista slaviti njihovu ljubav.