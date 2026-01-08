Madlenianum, jedina privatna opera i teatar u ovom delu Evrope, koja se godinama ističe vrhunskim umetničkim ostvarenjima, ambicioznim produkcijama i pažljivo građenim repertoarom, u završnicu tekuće sezone 2025/2026. i u narednu sezonu 2026 ulazi sa snažnim i raznovrsnim programom.

Publiku očekuje pet premijera – tri dramske i dve operske, uz šest koncerata na sceni „Belle étage“, kao i recital jednog od najvećih savremenih operskih umetnika današnjice, koji će predstavljati jedinstven događaj sezone.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Dramski repertoar obeležiće premijera predstave „Posle pada“ Artura Milera, u režiji Petra Jovanovića, zakazana za 1. jun 2026. godine, simbolično na sto godina od rođenja Merilin Monro, supruge slavnog američkog pisca. Reč je o autobiografskom tekstu koji donosi duboko lično i društveno promišljanje umetnika u vremenu moralnih i emotivnih lomova.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Sezonu krajem septembra otvoriće dramatizacija čuvenog Floberovog romana „Madam Bovari“, u dramatizaciji i režiji Tanje Mandić Rigonat, predstava koja na scenu Madlenianuma donosi jedno od ključnih dela svetske književnosti kroz savremeni teatarski izraz.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Dan Madlenianuma, 26. januar, biće obeležen na Velikoj sceni premijerom opere Georga Fridriha Hendla „Giulio Cesare in Egitto“ (Julije Cezar u Egiptu), u režiji Ilije Roitmana, pod dirigentskom palicom Predraga Goste. Ova koprodukcija Opere i teatra Madlenianum i Nove beogradske opere predstavlja prvo scensko izvođenje ovog dela u Srbiji na istorijskim instrumentima, uz učešće orkestra New Trinity Baroque, i nastavak dugogodišnje uspešne saradnje dve kuće u promociji barokne opere.

Pored „Julija Cezara u Egiptu“, u planu su i nova produkcija operete „Slepi miš“ Johana Štrausa, kao i rok-opera „Evita“ Endrjua Lojda Vebera. Među projektima koji ce oduševiti ubliku nalazi se i opera „Maratonci trče počasni krug“ Isidore Žebeljan, dok je balet „Maskarada“ Arama Hačaturijana, u koprodukciji sa Institutom za umetničku igru, deo planiranog baletskog programa. Opere za decu, realizovane u saradnji sa Udruženjem umetnika Visoko C, i dalje ostaju na repertoaru u okviru nedeljnih matinea, koji su već postali tradicija i važan deo odnosa Madlenianuma prema najmlađoj publici.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Publika će imati priliku da uživa i u koncertima na galeriji „Belle étage“, u izvođenju eminentnih umetnika, čime Madlenianum, u duhu velikih svetskih operskih kuća, neguje tradiciju kamernog muziciranja.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Na repertoaru ostaju i uspešne produkcije iz prethodnih sezona, poput operete „Vesela udovica“ Franca Lehara, „Pariski život“ Žaka Ofenbaha, mjuzikla „Company“ Stivena Sondhajma, kao i opera „Turandot“ Đakoma Pučinija, realizovana u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu, čime se nastavlja umetnička raznovrsnost po kojoj je Madlenianum prepoznatljiv.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Govoreći o repertoaru, osnivač i direktor Madlenianuma Madlena Zepter ističe:

„Madlenianum je od svog osnivanja posvećen ideji umetničke izvrsnosti i trajnih vrednosti. Naš cilj nije broj premijera, već njihov umetnički domet. Repertoar za 2026. godinu osmišljen je kao spoj velikih dela, vrhunskih izvođača i odgovornog odnosa prema publici.“

