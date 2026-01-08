Nakon trijumfa u ljubljanskoj Kino Šiški i zakazanog koncerta u zagrebačkoj Tvornici kulture ovog februara, jedan od najvažnijih regionalnih bendova KoiKoi nastupiće u Beogradu - u petak, 27. marta, u Hangaru Luke Beograd prirediće svoj najambiciozniji koncert do sada. Posle godine u kojoj su pomerili granice regionalnog zvuka i produkcije, ovaj veliki beogradski koncert biće kruna promocije novog albuma "O sreći u snovima", pod simboličnim sloganom "U Hangaru je ljubav".



- Koncert u Hangaru biće naš najveći iskorak do sada. On je kruna ne samo drugog albuma već celokupnog rada benda. Beograd je mesto gde je sve počelo, grad koji nas je izgradio i muzički i kao ljude, i zato osećamo da smo svojoj publici dužni koncert za pamćenje. Datum 27. mart je simbolički važan i u trenutnom društvenom kontekstu, i drago nam je što ga obeležavamo na ovaj način. Uz brojne goste i prijateljske bendove iz regiona, kao i dodatni umetnički sadržaj, planiramo da u Hangaru stvorimo pravu festivalsku atmosferu - poručio je Marko Grabež, frontmen sastava.