U užem izboru za najznačajnije književno priznanje za roman godine - Ninovu nagradu , koja se dodeljuje 72. put, izabrano je 13 dela, a među njima je i jedan Nišlija, Vladimir Vučković, autor knjige "Kraljevski apartman" u izdanju kuće "Prometej". Na konkurs je ove godine pristiglo ukupno 195 romana. Kako je navedeno u obrazloženju žirija, na sednici održanoj 4. januara 2026. takoreći je jednoglasno odlučeno o užem izboru.

- Roman "Kraljevski apartman" je vrlo izazovna priča s pogledom na prošlost i budućnost. To je psihološki roman koji govori o zaboravljenom i do sada nepoznatom testamentu princa Đorđa Karađorđevića (nesuđeni kralj Srbije i najstariji sin kralja Petra), pronađenom u romanu u kraljevskom paviljonu Psihijatrijske klinike u Gornjoj Toponici kod Niša. Roman povezuje prošlost i budućnost. Prvo povezuje psihologiju juga Srbije sa ostalim delovima sveta. Sadrži arhetipske likove koji se mogu prepoznati u toj okolini, a koji su u kraljevskom paviljonu psihijatrijske klinike, a u stvari su sa druge strane stvarnosti, odakle posmatraju realan život. I duboko veruju da su u pravu u svojim analizama i razmišljanjima. To je jedna analiza istorijskog klatna između Đorđa Karađorđevića i kralja Milana Obrenovića. Niš i jug Srbije zaslužuju jednu ovakvu nagradu zato što su godinama nepravedno potcenjivani u kulturološkom smislu. Nekako se ima utisak da je jug Srbije potcenjivan i da bi sve što dolazi iz tog kraja i Niša trebalo da bude neka karikatura - rekao je Vučković.