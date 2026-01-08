Slušaj vest

Glumac, spiker i voditelj, jedan od zaštitnih glasova Radio-televizije Beograd Dejan Đurović, koji je preminuo 2. januara u 88. godini, sahranjen je danas u Beogradu u krugu najuže porodice.

Rođen je 7. novembra 1938. godine u Beogradu. Školovao se u Valjevu, Beogradu, Ulcinju i Marselju, a diplomirao na Odseku glume na Pozorišnoj akademiji kod profesora Mate Miloševića u Beogradu 1963. godine. Svojim uverljivim, privlačnim i prepoznatljivim glasom, Dejan Đurović je više od pola veka bio direktno vezan za programe Radio Beograda. Šira publika će ga najviše pamtiti po emisiji "Opstanak".

Foto: RTS



- "Opstanak" su pre mene čitali Piter Justinov i Džon Gilgud i još nekoliko velikih glumaca, tako da taj posao u startu nisam shvatio kao neku sramotu. Naprotiv, to me je i privatno zanimalo, pa sam na kraju, zahvaljujući toj emisiji, postao ekolog. Ujak me je jednom pitao: "Dobro, bre, kako možeš da gledaš ono kad lav počne da davi i trga onu antilopu?" Ali to je tako, život, zakon jačeg - ovako je o svom poslu govorio Đurović.

Iza sebe je ostavio ćerku Dinu, koja je bila supruga Vlade Divljana. Dejan Đurović je sa setom govorio o svom preminulom zetu Vladi Divljanu, za koga kaže da je bio veliki umetnik, ali i divan čovek i član porodice. Svoje penzionerske dane provodio je uz dva unuka i bio je posvećen tome da im pomogne da izađu na pravi put...

Foto: Marina Lopičić



- U ovim godinama unuci su dedama centar galaksije. Ovi moji su, skupa s mojom ćerkom, doživeli strašnu traumu. Nešto što sam i ja lično iskusio jer sam sa 14 godina izgubio oca, tako da mogu da zamislim bol i tugu koji su ostali. Mlađi Pavle je izrazito muzikalan, na tatu, svira klavir, a ima dobar glas, solista je u horu gimnazije. Voli muziku, sve slobodno vreme koristi da svira i komponuje, a dedi ispuni želju tako što mu svira Koenove pesme. Nedavno mi je čak omogućio da uđem u zgradu Ujedinjenih nacija u Beču kad je tamo svirao. Stariji Stevan je talentovan za sport, igra tenis, a ovih dana bi trebalo da maturira, pa smo svi time opterećeni - govorio je Dejan u jednom od svojih poslednjih intervjua za Ekspres.