Slušaj vest

Francuski kompozitor i dvorski muzičar Žan-Batist Lilidoživeo je jednu od najbizarnijih smrti u istoriji klasične muzike- smrtno se povredio sopstvenom dirigentskom palicom.

Godine 1687, tokom izvedbe "Te Deuma" u Parizu, kompozicije napisane u čast oporavka kralja Luja XIV, Lili je dirigovao na tada uobičajen način. Umesto lagane palice kakvu danas poznajemo, dirigenti su tada koristili teški štap kojim su udarali o pod kako bi održavali ritam. U jednom trenutku Lili je promašio pod i jako udario sopstveno stopalo.

U početku se činilo da je reč o bezazlenoj povredi, ali rana se ubrzo inficirala. Razvila se gangrena, a lekari su predložili amputaciju noge kako bi mu spasili život. Lili je to odlučno odbio, delom i zato što je bio strastveni plesač, te nije mogao da zamisli život bez mogućnosti kretanja i nastupa.

Infekcija je nastavila da se širi, a kompozitor je preminuo nekoliko nedelja kasnije, u martu 1687. godine. Njegova smrt često se navodi kao razlog zbog kog je postupno nestala praksa udaranja štapom o pod, a u dirigentsku upotrebu je ušla lagana palica, prenosi Index.hr.

Lili, koji je bio ključna figura francuskog baroka i apsolutni vladar muzičkog života na dvoru Luja XIV, tako je ostao zapamćen ne samo po operama i baletima, već i po nesvakidašnjem kraju koji je zauvek obeležio istoriju dirigovanja.

Video: Damir Handanović o kolegama