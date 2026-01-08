Slušaj vest

Na Velikoj sceni „Ljuba Tadić” u petak 9. januara, predstava Vrat od stakla po tekstu Biljane Srbljanović u režiji Jagoša Markovića biće izvedena stoti put.

U predstavi koja je premijerno izvedena 5. oktobra 2018. godine igraju Jelisaveta Sablić, Vesna Trivalić, Dragan Mićanović, Anita Mančić, Irfan Mensur, Marko Janketić, Milica Gojković, Miloš Samolov, Slobodan Tešić, Lazar Đukić i Ana Radović.

Vesna Trivalić
predstava Vrat od stakla Foto: Nenad Petrović

Predstava Vrat od stakla gostovala je u Teatru Gavella u Zagrebu (2018), učestvovala je na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci (2019), Jugoslovenskom pozorišnom festivalu „Bez prevoda” u Užicu (2019), Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović” u Požarevcu (2019), Manifestaciji „Dani Jagoša Markovića“ u Narodnom pozorištu Republike Srpske (2024), a izvedena je i van konkurencije na završnoj večeri Mediteranskih pozorišnih svečanosti – Purgatorije u Centru za kulturu Tivat (2019).

Vesna Trivalić
predstava Vrat od stakla Foto: Nenad Petrović

Dve Nagrade „Veljko Maričić” predstava je dobila na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci, Dragan Mićanović za najbolju mušku ulogu i Vesna Trivalić za najbolju epizodnu ulogu. Nagradu na Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović” u Požarevcu dobila je Jelisaveta Sablić.

Ne propustiteKultura"Razvojni put Bore šnajdera" 50. put: Nenad Jezdić za ulogu u ovoj predstavi pobedio na brojnim festivalima, a sad ga čeka jubilarno izvođenje
Razvojni put Bore šnajdera Aleksandra Popovića
KulturaAplauzi za Bogdana Diklića: Voljeni umetnik prima najviše glumačko priznanje u zemlji "Dobričin prsten"
Bogdan Diklić
KulturaPosle deset godina života u inostranstvu sve je drugačije, ali Beograd ostaje moj dom: Jana Nenadović prvi put na sceni JDP
Jana Nenadović
KulturaPredstava "Slika Dorijana Greja" u JDP-u: Naslovna rola pripala Joakimu Tasiću
Slika Dorijana Greja foto Jovo Marjanovi_ (16)-min.jpg

Bonus video: 

Milan Marić o nagradi JDP Izvor: Kurir