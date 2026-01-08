Slušaj vest

Na Velikoj sceni „Ljuba Tadić” u petak 9. januara, predstava Vrat od stakla po tekstu Biljane Srbljanović u režiji Jagoša Markovića biće izvedena stoti put.

U predstavi koja je premijerno izvedena 5. oktobra 2018. godine igraju Jelisaveta Sablić, Vesna Trivalić, Dragan Mićanović, Anita Mančić, Irfan Mensur, Marko Janketić, Milica Gojković, Miloš Samolov, Slobodan Tešić, Lazar Đukić i Ana Radović.

predstava Vrat od stakla Foto: Nenad Petrović

Predstava Vrat od stakla gostovala je u Teatru Gavella u Zagrebu (2018), učestvovala je na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci (2019), Jugoslovenskom pozorišnom festivalu „Bez prevoda” u Užicu (2019), Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović” u Požarevcu (2019), Manifestaciji „Dani Jagoša Markovića“ u Narodnom pozorištu Republike Srpske (2024), a izvedena je i van konkurencije na završnoj večeri Mediteranskih pozorišnih svečanosti – Purgatorije u Centru za kulturu Tivat (2019).

predstava Vrat od stakla Foto: Nenad Petrović

Dve Nagrade „Veljko Maričić” predstava je dobila na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci, Dragan Mićanović za najbolju mušku ulogu i Vesna Trivalić za najbolju epizodnu ulogu. Nagradu na Glumačkim svečanostima „Milivoje Živanović” u Požarevcu dobila je Jelisaveta Sablić.

