Godinama posle uloge u najgledanijem filmu "Zona Zamfirova", Jana Milosavljević je upisala glumu u Novom Sadu gde je i doplomirala.

Ćerka poznatog pevača Nenada Milosavljevića, frontmena grupe "Galija", rođena je 1990. godine u Nišu, a odrasla je na Dorćolu. Danas igra i u pozorištu, a prate je komentari da je izrasla u prelepu mladu ženu. Nastavila je da se bavi glumom i deo je ekipe Beograskog dramskog pozorišta.

U ovom pozorištu nedavno je imala premijeru "Božanstvene komedije", gde je oduševila beogradsku publiku.

Mlada Jana prvu ulogu male Zone upravo je dobila uz pomoć svog oca.

Nakon uloge u "Zoni Zamfirovoj" Milosavljević je igrala u "Ranjenom orlu", "Afterpartiju", "Žigosanima u reketu", "Državnom službeniku", "Zlatnim danima", "Močvari".

Sina Joakima dobila je sa rediteljem i scenaristom Filipom Gajićem.

Njih dvoje upoznali su se na inicijativu Ramba Amadeusa, zaljubili su se i dobili sina.

Joakim je Janino prvo, a Filipovo četvrto dete. Glumac iz prvog braka ima ćerku Nataliju, a iz drugog, sa Lucijom Šerbedžijom, ima sina i ćerku Sergeja i Anastasiju.

Filip Gajić

Jana je ispričala u intervjuu za Gloriju da dugo nisu mogli da odaberu ime za sina.

- Imali smo muke, nikako nismo mogli da se dogovorimo. Mesec posle rođenja dete nije imalo ime, svako ga je zvao kako je hteo, nije ga imalo ni kad smo krenuli da ga prijavimo. Pred vratima opštine Zvezdara odlučili smo se za ono koje su Filipova deca izabrala. Mada ga i dalje zove ko kako hoće - rekla je Jana uz osmeh.

VIDEO: Zdravko Šotra o filmu Zona Zamfirova