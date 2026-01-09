Slušaj vest

Gledaoce od 10. januara na Superstar TV kanalu očekuje premijera nesvakidašnje TV serije "Zvaćeš se Varvara", nakon čega će, svakog vikenda od 21 čas, imati priliku da prate njene neočekivane obrte. Ovo ostvarenje, u produkciji "TS medije" i "Zilion filma", donosi priču o potrazi za srećom kroz sudbine likova bez klasičnog glavnog junaka - svi su jednaki, a Varvara je prva među njima. Režiser Dejan Zečević majstorski vodi priču kroz lavirinte ljudske duše, dok scenario Miloš Radović otkriva suptilne nijanse borbe za sreću i smisao.

Kad Bog odluči da pomogne

U deset epizoda, serija otkriva uzbudljive, ali i melanholične i dramatične trenutke, dok likovi vođeni sopstvenim shvatanjem sreće žure da je dosegnu ili beže od nesreće, otkrivajući svetlu i mračnu stranu svakog čoveka. Neopisiva patnja koju je proživela u ranim godinama navela je mladu Milenu da u manastiru traži spas i utehu, ne usuđujući se ni da sanja o sreći. Kad Bog odluči da joj pomogne, daje joj novo ime - Varvara, kao štit od prošlih rana i novih uvreda. Ipak, ni tada njen nemir ne jenjava - svaki korak za Milenu je borba sa senkama prošlosti i čežnjom za mirom. Sudbine ostalih glavnih likova, poput Filipa, Sanje, Vladimira i Isidora, takođe su odraz njihove nesreće i težnje da je prevaziđu, iako se ponekad čini da je to nemoguće.

Najdublje emocije, strahove i neostvarene želje junaka na ekranu oživljavaju popularni glumci: Danica Ristovski, Una Lučić, Anita Ognjanović, Katarina Marković, Ljubiša Milišić, Čubrilo Čupić, Andrija Kuzmanović i Nikola Pejaković.

Serija "Zvaćeš se Varvara" spaja dramu, melodramu, triler, fantastiku, apsurd, horor i komediju u jedinstvenu atmosferu, uranjajući gledaoce u vrtlog osećanja i odnosa, gde se granice između svetla i tame, radosti i bola, neprestano preispituju.



Mladi glumac Čubrilo Čupić naglasio je da mu je učešće u seriji bilo veliko priznanje.

- Fragmentarna dramaturgija, mozaik prošlosti, sadašnjosti i budućnosti... Publika će možda u početku biti zbunjena, ali će do treće epizode osetiti pravo zadovoljstvo kad kockice počnu da se slažu. Svaka priča zapravo je priča o ljubavi - izjavio je Čupić na promociji letos u Crnoj Gori.

Za Danicu Ristovski, bez obzira na miks žanrova koje serija nosi, "ova serija ima fantastičnu estetiku".

- Moram da pomenem Dušana Josimovića kao direktora fotografije i Nenada Pirnata, menadžera, i producentsku kuću "Zilion", koja je pokrenula ovaj projekat. Jer posle prvog čitanja svih epizoda, videlo se da je ovo pogodak - rekla je Danica.

Prema njenim rečima, u ovoj seriji glumci su autori svojih uloga.

- Naravno, u dogovoru s rediteljem, koji je apsolutno fantastično sproveo sve ono što je zamislio. Ja se sećam odgovora na neka pitanja, neću da otkrivam, jer će rezultat biti očigledan - navela je glumica.

Za nju je uloga mati Efimije bila prilika da istraži život monahinja i unese autentičnost u kreiranje lika.

- Snimalo se u manastiru Sisojevac, i to je bilo posebno iskustvo energija prirode i ambijenta, potpuno vas preusmeri na suštinske vrednosti - rekla je Danica Ristovski.

Tako da je ona, između ostalih ljubavi koje je pomenuo i Čubrilo, otišla u manastir iz ljubavi prema Bogu.

Pomera granice

Kao lider u oblasti produkcije igranog sadržaja, "TS medija" ovim projektom nastavlja da pomera granice domaće kinematografije i donosi priču koja će osvojiti srca ljubitelja iskrenih, emotivnih i neuobičajenih priča i likova.