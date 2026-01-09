U periodu od 10. januara do 21. februara 2026. godine, Jugoslovenska kinoteka i kompanija A1 Srbija organizuju A1 Kinoteka maraton - ciklus besplatnih projekcija klasika domaće kinematografije koji su digitalno restaurisani u okviru projekta A1 Kinoteka. Projekcije će se održavati svakog projekcionog dana od 19 časova u Maloj sali Jugoslovenske kinoteke (Uzun Mirkova 1), osim 15. i 16. februara, zbog državnog praznika.



Ulaz je slobodan, a kompletan program A1 Kinoteka maratona dostupan je na sajtu Jugoslovenske kinoteke, kao i na Fejsbuk stranicama Jugoslovenske kinoteke i A1 Srbija, a najave filmova mogu da se pogledaju i na A1 Kinoteka Jutjub kanalu.

Tokom maratona, publika će imati priliku da pogleda ukupno 41 digitalno restaurisan film, među kojima su neka od najznačajnijih ostvarenja domaće filmske umetnosti, uključujući:"Ko to tamo peva", "Kad budem mrtav i beo", "Maratonci trče počasni krug", "Lepota poroka", "Varljivo leto '68", "Petrijin venac", "Balkanski špijun", "Sabirni centar", "Davitelj protiv davitelja", "Pop Ćira i pop Spira", "Derviš i smrt", "Virdžina", kao i najnovije restaurisani film "Nemirni".