Beogradska filharmonijaje spremna za veliki put u Mumbaj i prvi odlazak u Indiju u svojoj istoriji dugoj 102 godine, gde će boraviti od 11 - 18. januara povodom koncerata u čast 90. rođendana slavnog Zubina Mehte. Pod njegovom dirigentskom palicom orkestar će izvesti dela Mocarta i Betovena zajedno sa svetski poznatim solistima - violinistom Pinkasom Cukermanom i pijanistom Lang Langom 15. i 16. januara u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost.

Koncerte u Mumbaju organizuje Muzička fondacija Mehli Mehta, nazvana po Zubinovom ocu. Fondacija vodi i muzičku školu čiji će učenici, zajedno sa muzičarima Beogradske filharmonije, na otvaranju prvog koncerta izvesti Bartokove Rumunske narodne igre, kao poklon Zubinu Mehti.

Beogradska filharmonija Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

"Izuzetno sam radostan što ću nastupiti sa voljenom Beogradskom filharmonijom u gradu u kojem sam rođen. Povratak u Mumbaj i prilika da i ovde sviramo zajedno ispunjava me neizmernom radošću. Posebno me raduje što će muzičari Beogradske filharmonije sarađivati sa učenicima muzičke i što će oni svirati zajedno, rame uz rame sa profesionalcima na sceni. Ova saradnja između iskusnih umetnika i najmlađe generacije muzičara za mene ima izuzetan značaj. Radujem se ponovnom susretu sa svima — sa divnom Beogradskom filharmonijom, Pinkasom Cukermanom i Lang Langom — i što ću sve to doživeti u svojoj domovini. Ispunjen sam istinskom srećom“, rekao je Zubin Mehta.

Filharmonijska reprezentacija je spremna za daleki put za koji su pripreme veoma opsežne, kompleksne i uzbudljive jednako kao i događaji na kojima će koji orkestar učestvovati u Mumbaju. Orkestar će sa Mehtom imati po dve probe dnevno, a pored nastupa u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost, za slavnog maestra se pripremaju brojna iznenađenja na pratećim svečanostima uz učešće Beogradske filharmonije.

Takođe, uoči prvog koncerta 15. januara, biće priređena međunarodna premijera dokumentarnog filma “Da capo: Zubin Mehta i Beogradska filharmonija”, koji je nedavno sa velikim uspehom ekskluzivno prikazan na RTS-u. U režiji Borisa Miljkovića, film istražuje duboko prijateljstvo između maestra i Beogradske filharmonije, koje će biti predstavljeno publici u Mehtinom rodnom gradu, u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost.

