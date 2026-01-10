Slušaj vest

U Ateljeu 212, na Sceni „Mira Trailović“ pedeseti put predstava „Otac“ Florijana Zelera, autor koga svetska kritika smatra jednim od najuzbudljivijih dramskih pisaca našeg vremena. Drugi deo Zelerove dramske trilogije („Majka“, „Otac“ i „Sin“)je tragikomična porodična priča fokusirana na ostarelog oca koji se bori sa demencijom. Zeler, baveći se procesom starenja i, u datim okolnostima, izvrnutim odnosom oca i ćerke, dovodi u pitanje i postojanost kategorija istine i realnosti.

Foto: Promo/Boško Đorđević

Ova predstava priča o demenciji u porodici o odnosu oca i ćerke,o ljubavi i gubitku.Intimna priča koja nam pomaže i omogućava da otvorimo vrata sopstvenog doma ,osvrnuti se i pogledati ka sopstvenim korenima ,porodici,u oči onima koji nas okružuju.Tekst pri tome provocira žanrovskom namernom nedorečenošću,koja nas šeta od psihološkog trilera do tragikomedije.

Reditelj predstave je Paolo Mađeli

Foto: Promo/Boško Đorđević

Dramu je prevela Ivana Dimić. Dramaturškinja je Željka UdovičićPleština, scenograf Darko Nedeljković, kostimograf Leo Kulaš, a muziku komponuje KOIKOI,tekstovi songova Džoja Mađeli,korepetitorka Ana Ćosović,koreograf Boris Lukman.

U predstavi igraju Voja Brajović, Hana Selimović, Ivan Mihailović, Dragana Varagić Isidora Simijonović, i Marko Grabež.

Premijera je bila 27. Marta 2023.na svetski dan pozorišta Atelje 212 scena Mira Trailović.

Foto: Promo/Boško Đorđević