Vlada Srbije je krajem decembra dodelila priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, čime je ukupno 21 umetnik i kulturni radnik stekao pravo na doživotno mesečno primanje u visini prosečne zarade u Srbiji. Odluke su donete 30. decembra, a potpisao ih je predsednik Vlade, prof. dr Đuro Macut, prenosi Nin.

Dobitnici

Među dobitnicima priznanja nalaze se istaknuti književni prevodioci, pisci, muzički i filmski autori, kao i kulturni radnici čiji je doprinos decenijama oblikovao umetničku i intelektualnu scenu Srbije, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS).

Priznanje su dobili književni prevodilac Zorislav Paunković, scenarista i filmski kritičar Nebojša Pajkić, izdavač Žarko Čigoja, muzički umetnik Uroš Dojčinović, kao i likovna umetnica Nevenka Stojsavljević.

Među laureatima su i filmski reditelj Goran Radovanović, operska pevačica Jadranka Jovanović, muzičari instrumentalisti Miroljub Janković, Boško Vujačić i Mirko Kodić, kao i akademski vajar Slave Ajtoski. Priznanje je dodeljeno i stručnjacima u kulturi Radivoju Bojoviću i Veroljubu Trajkoviću, zatim naučnom saradniku i arheologu dr Miomiru Koraću, producentu kulturnih programa Zoranu Trifunoviću, te glumcu i reditelju Friđešu Kovaču.

Posebnim, dodatnim rešenjem Vlade, krug dobitnika proširen je na još pet imena. Među njima su književnik i profesor književnosti Dragan Stanić, muzička umetnica Blagica Beti Đorđević, vokalni solista Nedeljko Bilkić, književnik Vladimir Pištalo i sociolog kulture Zoran Avramović.

Vrhunski doprinos kulturi

Priznanje za vrhunski doprinos kulturi dodeljuje se u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za mesec jul prethodne godine, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku. Isplata počinje od prvog narednog meseca nakon donošenja rešenja i realizuje se preko ministarstva nadležnog za kulturu. Prosečna plata je bila oko 109.000 dinara, prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 263 od 25. septembra 2025. godine.

Ovim odlukama država nastavlja praksu institucionalnog prepoznavanja stvaralaca čiji je rad imao trajan uticaj na razvoj nacionalne kulture, ali i ponovo otvara pitanje odnosa društva prema umetničkom i intelektualnom radu, čija se vrednost često potvrđuje tek u kasnijim fazama stvaralačkog života.

