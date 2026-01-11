Slušaj vest

Hrvatska glumica Mia Begović, koja danas proslavlja 63. rođendan, ima bogatu, uspešnu glumačku karijeru. Igrala je u mnogim filmovima, serijama i pozorišnim predstavama a na našim prostorima bila je poznata kao jedna od prvih umetnica koje su igrale u telenovelama kao što su bile "Ponos Ratkajevih" i "Vila Marija".

Privatni život i brakovi

Smatrana je jednom od najlepših žena na prostoru bivše Jugoslavije. Mia se prvi put udala 1990. godine za vaterpolistu Ronalda Lopatnija. Brak je trajao manje od deset godina, a tokom njega su dobili ćerku Maju Lenu. Nakon razvoda, 2004. godine, ponovo se udala, ovaj put za preduzetnika Željka Žnidarića. Njihova ljubav trajala je šest godina, a nakon toga je usledio još jedan rastanak.

Iako se činilo da će Mia i Željko rastati u dobrim odnosima, 2012. godine par je punio novinske stupce dramom koja je pratila njihov sukob oko stana u Zagrebu, u kojem su zajedno živeli. Dok je Mia snimala rijaliti "Survajver" na dalekoj Kostariki, Željko je u njihovom stanu promenio brave, zbog čega glumica više nije mogla da uđe. Nekoliko dana je spavala na stepenicama ispred ulaznih vrata.

Tragična smrt sestre Ene

Ipak, najveći životni udarac za Miu Begović bila je smrt njene sestre Ene, koja je poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 2000. godine na ostrvu Brač. U istom automobilu bila je i Enina tada jednomesečna ćerka Lana, koju je imala u braku sa Josipom Radeljakom. Ena je imala svega 40 godina. Bila je glumica kao i njena sestra, a proslavila se ulogama u filmovima "Pad Italije", "Idemo dalje" i "Glembajevi".

- Ko kaže da se nosim sa tom, tragedijom? Samo držim to u svoja četiri zida. S tim se ne možete nositi. Svako ko je izgubio nekog dragog zna kako je. To ti obeleži čitav život. Nije meni Ena bila samo sestra. Nismo mi bile samo krvlju vezane. Mi smo bile vezane istim senzibilitetom, istim pogledom na teatar… - rekla je ranije Mia o teškom gubitku.

Enina fobija i nesreća

Ena je osamdesetih važila za jednu od najpoželjnijih žena na ovim prostorima, a kako se pisalo, u životu je imala strah jedino od vožnje avionom i automobilom. Kako su njeni prijatelji kasnije pričali, glumica je predosećala svoju smrt, a strah je bio toliko veliki da je čak potražila i stručnu pomoć kako bi ga se rešila.

Kako su isticali oni koji su je poznavali, glumičina fobija se dodatno pogoršala nakon saobraćajke koju je imala 1996. godine, a u kojoj je jedan motociklista izgubio život, a njen prijatelj zadobio teške povrede. Naime, glumica je bila krivac za tu nesreću i osuđena je na tri godine uslovne slobode, a od psihičkog šoka koji je tada doživela, nikada se nije oporavila.

Porodična tragedija na Braču

Najveću podršku tada joj je pružao suprug Josip Radeljak, preduzetnik i inženjer elektrotehnike sa kojim je dobila ćerku Lanu. Nažalost, u majčinstvu je uživala samo mesec i po dana. Naime, 15. avgusta 2000. godine Ena je sa Josipom, njegovim sinom Leom, svojom majkom Terezom i ćerkicom Lanom krenula u posetu jednom prijatelju.

Ena Begović u filmu Pad Italije Foto: Centar Film

U mestu Splitska Leo Radeljak je zakačio kamen i razbio maglenku, pa je zbog toga odlučio da se zameni sa ocem i prepusti mu volan. Kada su se zaustavili na jednoj uzbrdici i obojica izašli iz vozila, automobil je počeo da klizi, pa su i Ena i njena majka pokušale da izađu sa bebom. Međutim, džip je završio u provaliji.

Njena majka Tereza tada je zadobila višestruke povrede, a i malena Lana je završila u bolnici. Nažalost, glumici nije bilo spasa i ubrzo je podlegla povredama.

- Bila je predivna sestra, na trenutke i prebrižna poput majke. Imale smo sličan stav prema životu i umetnosti. Imala je X faktor i bila jedinstvena, istinska diva. Onako plavokosa delovala je romantično i nežno, ali posedovala je veliku unutrašnju snagu - rekla je Mia pre nekoliko godina.

