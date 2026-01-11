Slušaj vest

Prvi autorski solistički koncert beogradskih kantautora Vladimira Đurića alijas Đura Mornar i Milutina Petrovića alijas Mylutin biće održan 7. februara u Lisabon baru MTS Dvorane u 20.30 časova.

Milutin Petrović Foto: Damir Dervišagić

Pisac i poznati reditelj su članovi benda Heroji i razvili su veoma plodne karijere kao kantautori. Ovog puta promovišu singer-songrajter koncept, udružujući snage u akustičnom izvođenju svojih autorskih kompozicija. Na sceni dve gitare, usna harmonika i prepoznatljivi vokali Đure i Milutina publici donose pregršt emocija. Njihova poezija je u prvom planu, urbana, romantična, uzbudljiva. U direktnom kontaktu s publikom, osim pesama preneće i niz interesantnih priča iz bogatih karijera. Biće to prilika da se čuju i njihovi veliki hitovi, poput pesama "Kiza rok" i "Zgromiću te ja".

Đura Mornar Foto: ATA images


- Prilika je da publika čuje pesme koje su ogoljene do srži, samo gitara i glas. Ovo su veoma intimne pesme i izvodimo ih samo u posebnim prilikama. Kad želim da popravim svoje raspoloženje ili da lečim svoju dušu, pevam ove pesme. Poezija je uzvišena i pravi ljudi znaju da je cene, nadam se da će upravo oni doći da nas slušaju - kaže Đura.

