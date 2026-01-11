Slušaj vest

U Galeriji izdavačke kuće "Prometej" u Novom Sadu svečano su uručene nagrade "Dejan Medaković" autorima dela koja su se najviše približila idealima koje je u tretiranju kulturno-nacionalnih tema negovao znameniti srpski istoričar umetnosti, jedno vreme i predsednik SANU. Jednoglasnom odlukom žirija na čijem čelu je bio prof. dr Boško Suvajdžić, s Filološkog fakulteta u Beogradu, laureati su prof. dr Milivoje Pavlović i dr Branko Zlatković. Pavlović je nagrađen za knjigu "Deset portreta i deset razgovora", u izdanju Službenog glasnika, a Zlatković za "Male priče o Vuku Karadžiću", koje je objavio Institut za književnost i umetnost.

Dejan Medaković Foto: Kurir

Ova nagrada ustanovljena je 2008, a njeni raniji nosioci bili su istaknuti umetnici i naučnici, pored ostalog Emir Kusturica, Miodrag B. Protić, Dragan Stanić, Aleksandar Gatalica, Dinko Davidov, Vasilije Krestić, Momo Kapor, Milisav Savić, Bojan Jovanović, Ljubomir Simović i drugi. Nagrada se sastoji od zlatnog medaljona s likom Dejana Medakovića i specijalno urađene diplome.

Milivoje Pavlović Foto: Dragana Udovičić

U obrazloženju žirija za Pavlovićevu knjigu rečeno je da na uverljiv način pokazuje kako se novinarsko štivo pretače u prvoklasnu književnost i briljantnu esejistiku, u besedničke bisere najbolje retoričke tradicije. Za priče Branka Zlatkovića rečeno je da su male samo prema skromnom žanrovskom opredeljenju autora i usmerenosti rukopisa ka biografskoj građi iz života Vuka Karadžića.

U kraćim besedama na svečanosti, laureati Pavlović i Zlatković osvrnuli su se na delo akademika Medakovića, koje još nije u celini objavljeno a još manje protumačeno kako zaslužuje. Izdavačka kuća "Prometej" do sada je objavila 38 tomova Medakovićevih izabranih dela, a prema rečima Zorana Kolundžije, glavnog urednika, preostalo je građe bar za još pet-šest tomova.

Pavle Medaković Foto: Dario Konstantinović