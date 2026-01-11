Slušaj vest

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", preminuo je 6. januara u 76. godini. Legendardni muzičar i brat glumca Slobodana Bode Ninkovića biće sahranjen 13. januara na Bežanijskom groblju.





Od Ninkovića se emotivnim rečima oprostio poznati radio voditelj Voja Nedeljković i obavio njihovi zajedničku fotografiju:

Ljuba Ninković Foto: Printscreen/Youtube/Multimedia Music

"Nežno je voleo muziku i svoju gitaru. Pisao je pesme po osećaju, ne obazirući se na to kome sve može da se dopadne. Bio je član stalnog žirija u poslednjoj sezoni 3K-dur na Trećem kanalu. Bio je glas radija moje mladosti i vodič kroz muzička putešestvija. Bio je deo najbolje akustičarske grupe iz Jugoslavije “S vremena na vreme”. Ova nam je poslednja zajednička fotografija nastala baš u januaru pre nekoliko godina u studiju Radio Beograda. Zbogom Ljubo, neka te prate nebeske note", napisao je Voja na Instagramu.

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije. Brat je našeg čuvenog glumca Slobodana Bode Ninkovića. Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom Smederevu. Početak njegove muzičke karijere obeležen je učešćem u amaterskim bendovima, a 1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru nastupajući na "beat” igrankama širom Srbije, na kojima su se predstavljali neafirmisani muzičari.

Na takmičenju mladih pevača „Gong klub“ nastupa 1969. godine sa svojom kompozicijom „Kao vreme ispred nas" i osvaja prvu nagradu, nakon čega karijeru nastavlja komponujući muziku za emisije Radio Beograda. Zajedno sa Asimom Sarvanom, Vojislavom Đukićem i Miomirom Đukićem osnovao je rok grupu „S vremena na vreme” 1972. godine. U narednih sedam godina objavili su 10 singlova i tri LP albuma uz hitove: „Dixie band“, „Karavan“, „Sunčana strana ulice“, „Moj svet“, „Kao vreme ispred nas“, „Tema Classica“. Važili su za najbolji akustičarski bend u tadašnjoj Jugoslaviji, sa originalnim zvukom i aranžmanima, uz korišćenje narodnih instrumenata. Sa Vladimirom Jankovićem Džetom 1980. godine osniva grupu „Tunel“. U periodu od 1988. do 1992. godine Ljuba Ninković se uglavnom bavi pisanjem i izvođenjem muzike za decu u tada veoma popularnoj TV emisiji „S one strane duge“.

Boda Ninković i Ljuba ninković u detinjstvu

Album „Zvuk tišine" na kome su se našle kultne pesme iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka sa ličnim pečatom Ljubinog muzičkog senzibiliteta, snima sa pevačicom Marijom Mihajlović 1992. godine. Tada počinje da se bavi i pisanjem muzike za pozorišne predstave, a 1995. dobija „Sterijinu nagradu" za muziku u predstavi „Lukrecija iliti ždero" Jagoša Markovića. Sa starom ekipom dolazi na ideju da ponovo okupi grupu „S vremena na vreme", što i čine 1993. godine koncertom u Centru „Sava". Do 1998. godine beleže brojne nastupe i objavljuju dva albuma.

Ljuba Ninković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Saradnju sa Biljanom Krstić na etno-projektu „Bistrik" otpočinje 1999. godine kao aranžer tradicionalnih pesama sa Balkana, što nailazi na izuzetan prijem u zemlji i regionu. Pored komponovanja muzike za serije i TV emisije, Ljuba se 2004. pridružio projektu „Obnovimo sebe - podignimo Stupove", čiji je cilj obnova manastira Đurđevi stupovi u Rasu. Sa grupom „Stupovi" je snimio album sa duhovnom i tradicionalnom muzikom u modernim aranžmanima.

Jedan je od osnivača grupe „Zanovet", a kao vođa etno-grupe „Zlatopis" 2014. godine objavljuje istoimeni album. Aktuelni, a drugi po redu samostalni, album „Retromet" Ljuba Ninković je objavio u aprilu 2020. godine.