Godina počinje velikom operom – Dan Madlenianuma uz Hendelovog „Julija Cezara u Egiptu“
Madlenianum započinje 2026. godinu na najsvečaniji mogući način – obeležavanjem Dana Madlenianuma i premijerom jednog od najvećih remek-dela barokne opere. U ponedeljak, 26. januara, u 19.30 časova, na Velikoj sceni Madlenianuma, publika će imati priliku da prisustvuje premijernom izvođenju opere „Giulio Cesare in Egitto“ Georga Fridriha Hendla, u koprodukciji Opere i teatra Madlenianum i Nove beogradske opere.
Ova premijera nije samo početak nove kalendarske godine, već i snažna umetnička poruka: Madlenianum ostaje mesto gde se velika dela svetske muzičke baštine predstavljaju sa punom umetničkom posvećenošću, hrabrošću i jasnom umetničkom vizijom. Izvedena prvi put u Londonu 1724. godine, Hendelova opera o susretu Julija Cezara i Kleopatre i danas osvaja publiku snažnom dramom, raskošnom muzikom i izuzetno složenim psihološkim portretima likova, koji zahtevaju vrhunsku vokalnu i scensku interpretaciju.
Radnja smeštena u Egipat, u središte političkih intriga, borbi za vlast i strasti koje menjaju tok istorije, pruža okvir za jednu od najuzbudljivijih ljubavnih priča operskog repertoara. Hendelova muzika precizno oslikava unutrašnje lomove svojih junaka – od Cezarove hladne moći i Kleopatrine zavodljive inteligencije, do tragične sudbine Kornelije i Sestove mladalačke zakletve na osvetu.
Premijera u Madlenianumu ima i poseban istorijski značaj: „Giulio Cesare in Egitto“ biće prvi put u Srbiji izveden kao inscenirana opera na istorijskim instrumentima, uz orkestar New Trinity Baroque iz Velike Britanije, pod dirigentskim vođstvom Predraga Goste.
Opera okuplja međunarodnu podelu sastavljenu od umetnika iz Italije, Španije, Belgije, Austrije, Nemačke, Velike Britanije, Hrvatske, SAD-a, Izraela i Rusije, uz istaknute domaće izvođače. Ova produkcija rezultat je dugogodišnje saradnje Madlenianuma i Nove beogradske opere, započete 2014. godine, tokom koje su domaćoj publici predstavljena ključna dela barokne opere, uključujući nagrađivane produkcije Monteverdijevih i Hendelovih ostvarenja.
Obeležavanje Dana Madlenianuma ovom operom simbolično spaja tradiciju i savremeni trenutak – slavlje kuće koja je već decenijama posvećena vrhunskim umetničkim dometima i početak nove godine u znaku velike muzike, snažne drame i međunarodne umetničke saradnje. Premijera „Julija Cezara u Egiptu“ najavljuje sezonu u kojoj Madlenianum nastavlja da postavlja visoke umetničke standarde i potvrđuje svoje mesto kao jedna od ključnih opernih scena u regionu.
