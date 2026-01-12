Slušaj vest

Madlenianum započinje 2026. godinu na najsvečaniji mogući način – obeležavanjem Dana Madlenianuma i premijerom jednog od najvećih remek-dela barokne opere. U ponedeljak, 26. januara, u 19.30 časova, na Velikoj sceni Madlenianuma, publika će imati priliku da prisustvuje premijernom izvođenju opere „Giulio Cesare in Egitto“ Georga Fridriha Hendla, u koprodukciji Opere i teatra Madlenianum i Nove beogradske opere.

Foto: New Trinity Baroque

Ova premijera nije samo početak nove kalendarske godine, već i snažna umetnička poruka: Madlenianum ostaje mesto gde se velika dela svetske muzičke baštine predstavljaju sa punom umetničkom posvećenošću, hrabrošću i jasnom umetničkom vizijom. Izvedena prvi put u Londonu 1724. godine, Hendelova opera o susretu Julija Cezara i Kleopatre i danas osvaja publiku snažnom dramom, raskošnom muzikom i izuzetno složenim psihološkim portretima likova, koji zahtevaju vrhunsku vokalnu i scensku interpretaciju.

Foto: New Trinity Baroque

Radnja smeštena u Egipat, u središte političkih intriga, borbi za vlast i strasti koje menjaju tok istorije, pruža okvir za jednu od najuzbudljivijih ljubavnih priča operskog repertoara. Hendelova muzika precizno oslikava unutrašnje lomove svojih junaka – od Cezarove hladne moći i Kleopatrine zavodljive inteligencije, do tragične sudbine Kornelije i Sestove mladalačke zakletve na osvetu.

Foto: New Trinity Baroque

Premijera u Madlenianumu ima i poseban istorijski značaj: „Giulio Cesare in Egitto“ biće prvi put u Srbiji izveden kao inscenirana opera na istorijskim instrumentima, uz orkestar New Trinity Baroque iz Velike Britanije, pod dirigentskim vođstvom Predraga Goste.

Foto: New Trinity Baroque

Opera okuplja međunarodnu podelu sastavljenu od umetnika iz Italije, Španije, Belgije, Austrije, Nemačke, Velike Britanije, Hrvatske, SAD-a, Izraela i Rusije, uz istaknute domaće izvođače. Ova produkcija rezultat je dugogodišnje saradnje Madlenianuma i Nove beogradske opere, započete 2014. godine, tokom koje su domaćoj publici predstavljena ključna dela barokne opere, uključujući nagrađivane produkcije Monteverdijevih i Hendelovih ostvarenja.

Foto: New Trinity Baroque

Obeležavanje Dana Madlenianuma ovom operom simbolično spaja tradiciju i savremeni trenutak – slavlje kuće koja je već decenijama posvećena vrhunskim umetničkim dometima i početak nove godine u znaku velike muzike, snažne drame i međunarodne umetničke saradnje. Premijera „Julija Cezara u Egiptu“ najavljuje sezonu u kojoj Madlenianum nastavlja da postavlja visoke umetničke standarde i potvrđuje svoje mesto kao jedna od ključnih opernih scena u regionu.