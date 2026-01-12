Slušaj vest

Branislav Jovančević, kompozitor i muzički producent iz Beograda, autor je originalne muzike za predstavu Spirit Willing, koja predstavlja novo koreografsko delo nagrađivanih kanadskih autora Dejvida Rejmonda i Tifani Tregarten.

Predstava je premijeru imala krajem 2025. godine na velikoj sceni Geteborške opere, u izvođenju Plesne kompanije Geteborške opere (GöteborgsOperans Danskompani), jedne od vodećih evropskih institucija savremenog plesa. Evropska turneja predstave počeće izvođenjem na švajcarskom festivalu Steps.

Učešće u ovom projektu predstavlja važan iskorak u Jovančevićevom radu i njegov prvi angažman sa velikim institucionalnim plesnim ansamblom. S obzirom na činjenicu da njegova praksa obuhvata film, pozorište i eksperimentalnu muziku, ova saradnja predstavlja višeslojno iskustvo izlaska iz uobičajenih profesionalnih okvira.

Iako nije često sarađivao sa velikim plesnim ansamblima i institucionalnim baletom, njegov autorski izraz, ukorenjen u savremenim elektroakustičnim praksama, filmskom iskustvu i radu sa zvučnim prostorom, uspešno dopunjuje i obogaćuje koreografski jezik Rejmonda i Tregarten. Jovančevićeva muzika u predstavi Spirit Willing funkcioniše kao autonoman scenski element, aktivno oblikujući dramaturgiju i odnos zvuka i pokreta.

Komponovana u bliskoj saradnji sa koreografima, muzika spaja atmosferske elektronske teksture sa emotivno preciznim motivima, prateći istraživanje otpornosti i transformacije koje stoji u središtu koreografskog koncepta. Saradnja na projektu Spirit Willing potvrđuje međunarodnu relevantnost Jovančevićevog autorskog izraza i njegovu sposobnost da se lokalno formirana muzička praksa uspostavi kao ravnopravan deo savremenog globalnog umetničkog konteksta.

„Za mene, rad na predstavi Spirit Willing predstavlja važnu prekretnicu u karijeri, ali i potvrdu da umetnički put ne mora da bude linearan niti unapred definisan institucionalnim okvirima. Dolazim iz sredine koja se često posmatra kao periferna u odnosu na dominantne centre savremene umetnosti, kao i iz prakse koja nije striktno oblikovana akademskim plesnim ili kompozitorskim obrazovanjem. Upravo zato, ova saradnja za mene ima posebno značenje: ona pokazuje da je moguće ući u kompleksne, međunarodne produkcije sa autorskim jezikom koji je formiran drugačije - kroz iskustvo, eksperiment i rad mimo ustaljenih sistema.

Ono što mi je podjednako važno jeste potencijal koji ovakvi projekti imaju za osnaživanje mladih umetnika, naročito onih koji ne dolaze iz formalno priznatih obrazovnih sistema. Verujem da savremena umetnost mora ostati otvoreno polje, u kojem se vrednuju radoznalost, rizik i doslednost u razmišljanju, a ne isključivo akademske biografije. Ako moje učešće u ovakvoj produkciji može da pošalje poruku da su vrata otvorena i za drugačije profile autora, za one koji dolaze iz hibridnih, interdisciplinarnih ili samostalno izgrađenih praksi, onda taj rad dobija dodatni smisao.

U tom kontekstu, Spirit Willing ne doživljavam samo kao lični uspeh, već kao primer kako institucije mogu da se otvore ka širem spektru umetničkih iskustava i senzibiliteta. Takva otvorenost je ključna ako želimo živu, relevantnu i društveno odgovornu savremenu umetnost, onu koja ne reprodukuje zatvorene krugove, već stvara nove prostore za dijalog, razmenu i zajednički rad.”

