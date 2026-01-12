Slušaj vest

Svetozar Cvetković zbog serije "Radio Mileva"koja se emituje na Prvom programu RTS proživljava pravi haos jer ga mnogi ljudi poistovećuju sa ulogom iz hit serije u kojoj igra psihijatra Savu Marića.

Podatak da je 193. epizodu serije "Radio Mileva" pratilo više od milion gledalaca, više nikoga ne iznenađuje.

Olga Odanović u seriji "Radio Mileva"

Svetozar Cvetković kaže da je broj gledalaca impresivan, ali da je uspeh serije najbolja potvrda ideje od koje se krenulo, da se od svakodnevne, naizgled obične priče može napraviti serija za sve generacije.

- Prosto da čovek ne poveruje da toliko ljudi u jednom trenutku gleda jednu stvar. To je veliki kompliment za onoga ko je došao na ideju da se takva serija pravi, uključujući produkciju RTS-a, a pre svega Neleta Garića - kaže Cvetković.

Kao posebno zanimljivo iskustvo izdvojio je susrete sa decom, koja često u potpunosti poistovete glumce sa njihovim likovima.

- Jedan dečak me je pitao da li sam stvarno neuropsihijatar ili samo glumac. Posle je hteo da se slikamo, a onda mi je poverio da je zaljubljen i da ne zna šta da radi. Tu vidite koliko ljudi zamene identitete nas glumaca - priča glumac.

Posle šest godina snimanja, ekipa serije funkcioniše kao prava porodica. Taj osećaj, kažu, prepoznaje i publika.

- Mi ovo radimo šestu godinu zaredom i to je postao način života. Postali smo porodica, sa usponima, padovima, svađama i velikim zadovoljstvima. Sve ono što čini jednu porodicu koja živi u jednoj zgradi - ispričao je Cvetković u emisiji Beogradska hronika.

