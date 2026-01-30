Slušaj vest

Filmski serijal „Lude godine“, poznatiji kao „Žikina dinastija“, sniman je pre skoro pola veka. Replike, likovi i određena mesta na kojima su se snimale scene postali su kultni, a mnogi i danas uživaju uz humorŽike Pavlovića, njegovog prijatelja Milana Todorovića, Marije i Bobe i njihovog sina Miše.

Ekipa Kurira posetila je mesta gde su živele i družile se porodice Pavlović i Todorović, a evo kako ona danas izgledaju.

Stan Marije u centru Beograda

Žikina dinastija - zgrada u kojoj je Marija živela sa roditeljima

Zgrada u kojoj je Marija živela s roditeljima u prvom delu serijala nalazi se u centru Beograda. Stan na prizemlju iz kog je krišom preko prozora pričala s Bobom u privatnom je vlasništvu, te nije bilo moguće pogledati njegovu unutrašnjost. Spoljašnost zgrade ostala je ista.

Nedaleko od doma Todorovića je i gimnazija koju je Marija pohađala. To je zapravo Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“, inače najstarija srpska škola, osnovana 1718. godine. Ona je poznata i po đacima koji su ostavili veliki trag u našoj istoriji: Mihajlo Petrović Alas, Stevan Mokranjac, Moša Pijade, Pavle Savić, Lola i Jurica Ribar, Vladeta Jerotić, Svetozar Gligorić, Ružica Sokić, Nikola Simić, Boža Prodanović, Minja Subota.

Žikina dinastija filmske lokacije - gimnazija koju je Marija pohađala. To je zapravo Osnovna škola „Kralj Petar Prvi"

Vila na Dedinju: Milan i Jelena

Vila na Dedinju u kojoj Milan i Jelena žive u narednim delovima serijala dobro je poznata domaćoj publici. U njoj su snimane i serije „Jelena“, „Bolji život“, „Senke nad Balkanom“, kao i spotovi Cece Ražnatović za pesmu „Kukavica“ i Ilde Šaulić za numeru „Stani, dušo“.

Žikina dinastija filmske lokacije - Vila na Dedinju u kojoj Milan i Jelena žive u narednim delovima serijala

„Kuća je u vlasništvu Katinke Milošević, koja u njoj živi sa sinom Jovanom i njegovom porodicom, ali rado je iznajmljuju za potrebe filma. Ne znam koliko novca uzimaju i da li su se obogatili od toga, ali znam da su postali najpoznatiji u kraju. Prolaznici često prepoznaju kuću, fotografišu je, ali ne smeta to njima“ – rekla nam je jedna komšinica.

Mi smo pozvonili, ali niko nam nije otvorio, iako je neko, rekli bismo, bio u kući. Automobil je bio parkiran, a prozor otvoren.

Žikini stanovi u Beogradu

Za razliku od razkošnih domova porodice Todorović, Žikini stanovi nalaze se na skromnijim lokacijama – u naselju Braće Jerković i u blokovima na Novom Beogradu.

Žikina dinastija filmske lokacije - Žikina zgrada u naselju Braće Jerković

„Odvešću vas do Žikine zgrade, živim odmah pored. Davno se snimalo ovde, ali dobro se sećam toga, mi deca smo izluđivali tu ekipu. Bili smo dosadni, ali nisu se ljutili. Bila je to senzacija za celo naselje. U stanu u kom su snimali živeo je jedan čupavi tip, Zoran Čalić (režiser serijala, prim. aut.), koji ga je ustupio za snimanje. Zgrada je ostala ista, kao i staza kojom su Žiki i Dari dolazili svatovi, samo je u međuvremenu izrastao jedan veliki hrast“ – rekao nam je komšija iz Ulice braće Jerković.

Na Novom Beogradu, u Bloku 23, nalazi se stan koji je Žika ustupio unuku Miši. Komšije su nas ljubazno pustile da snimimo hodnik zgrade u kom je Žika spavao čekajući da Miša „razvije film“.

Žikina dinastija filmske lokacije - Žikina zgrada u Bloku 23, tu se nalazi stan koji je Žika ustupio unuku Miši da "razvija film"

Kultne kafane

Ono što je zanimljivo jeste da je kafana u kojoj su sedeli, a u kojoj je Miša kao dete prodavao lozove, ostala u potpunosti ista. Nalazi se odmah ispred ulaza zgrade, i dalje radi, puna je gostiju, a reklama i logo nisu promenjeni još od osamdesetih.

Žikina dinastija filmske lokacije - kafana u kojoj je Miša kao dete prodavao lozove

Za razliku od nje, kafana u kojoj su se Milan i Žika prvi put napili i sprijateljili se više nije otvorena. Unutrašnjost je i dalje ista, na stolovima su stolnjaci, na kaminu stoje boce vina, ali izlog je prekriven prašinom, a zlatno burence koje je nakačeno na zid truli.

Žikina dinastija filmske lokacije - kafana u kojoj su se Milan i Žika prvi put napili i sprijateljili

Stan Bobe i Marije u Višnjičkoj banji

U naselju Višnjička banja Boba i Marija su dobili stan s pogledom na Dunav. Ceo kompleks izgleda prilično sređeno. Stanovnici okolnih ulica koje smo sreli doselili su se nakon snimanja, dok starosedelaca gotovo da nema.

Žikina dinastija filsmke lokacije - Ovo je mesto gde su Boba i Marija dobili stan s pogledom na Dunav

Poljubac Marije i Bobe snimljen je na vrhu solitera na Zemunskom keju. Okolina zgrade dosta je promenjena, mnoštvo novih lokala nalazi se oko nje, kao i park koji tada nije postojao.

Žikina dinastija filmske lokacije - Soliter na kom se ljube Marija i Boba

Ipak, mesto koje se najviše promenilo je kej na kom Žika „fata ribe“. Na tom mestu sada se nalazi elitno naselje Beograd na vodi, a šetalište je popločano tačno do mesta gde je čuveni Gidra zabacio udicu i odakle već pola veka izmamljuje osmehe nacije iznova i iznova.

Žikina dinastija filmske lokacije: kej na kom Žika „fata ribe"

