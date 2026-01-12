Slušaj vest

Nakon svetske premijere u Los Anđelesu, film Marka Novakovića "Saučesnici" od 14. januara kreće u bioskopsku distribuciju u Srbiji. Reč je o psihološko-socijalnoj drami sa elementima trilera u kojoj se idiličan život glavnih junaka Sofije i Branka iz korena menja nakon saobraćajne nesreće. Zahvaljujući Brankovom uticaju u malom gradu, par izbegava posledice, ali krivica i savest počinju da razaraju njihov odnos i pokreću niz neočekivanih događaja.

Glavne uloge tumače Nevena Nerandžić i Radovan Vujović, a u filmu igraju i Anica Dobra, Danica Ristovski, Zoran Cvijanović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita Ognjanović i Jovan Belobrković, kao i glumci iz regiona Stojan Matavulj, Hana Japundžić, Sara Klimoska, Faketa Salihbegović Avdagić i Petar Novaković. Scenario potpisuje Ognjen Obradović. Novinari su juče prvi pogledali film pre premijere u Beogradu.

- Imamo jednu ljubavnu priču i skladan par, a onda se u jednom sekundu čitav taj život okrene naglavačke i savest koja u junacima ovog filma proradi i manifestuje se na različite načine kod njenog i njegovog lika. Najbitnija stvar za mene kao autora je da se time bavim u ovom filmu. Priča je fikcija - rekao je Novaković na konferenciji za medije.

Efektnu epizodu odigrala je i Danica Ristovski.

- Najveća vrednost "Saučesnika" je demistifikacija ljudske prirode, koja je, nažalost, takva kakva je, i tu nikakva politička sprega nije primarna, nego osobine čoveka svakog pojedinačnog i njegove slabosti. On vaga šta će mu se više isplatiti, da li da ogrezne u zločinu, da li da prikriva, da li da laže. Nažalost, ovde osamdeset i više odsto naših junaka zbog datih okolnosti bira da se dovedu u pitanje njihov moral i njihova dobrota.

Radovan Vujović snimao je u svom rodnom gradu Užicu i nije imao dilemu da li treba da igra Branka.

- Ti možeš da napraviš zločin i da uradiš sve što možeš da ga pokriješ i da ne snosiš nikakvu odgovornost, ali nešto u tebi, verujem da zaista postoji u svakom čoveku, koliko god se ti obogatio, koliko god moćan bio i imao, ostaje u tebi duboka praznina. Nikakvim parama, džipovima i vilama ne može da se nadomesti i da se ta rupa popuni, nego ta glad ostaje zauvek - objasnio je glavni glumac.

