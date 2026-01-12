U najužem izboru za Ninovu nagradu šest romana: U velikom finalu i jedna dama
Žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković odabrao je šest romana za najuži izbor za Ninovu nagradu, stoji na sajtu ovog nedeljnika.
Na konkurs za 72. Ninovu nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova. Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru izabrao 39 romana, a potom je izbor početkom januara sveden na 13 romana.
Poređani po redosledu kojim su stizali u redakciju, u najužem izboru su sledeći romani:
1. Karota, Darko Tuševljaković (Laguna)
2. Balada o ubici i ubici i ubici, Dalibor Pejić(Geopoetika)
3. Frau Beta, Laura Barna (HERAedu)
4. Besmrtne ludosti gospođe Kubat, Milan Tripković (Akademska knjiga, Novi Sad)
5. Razgovori s Vješticom, Vladimir Vujović (Sumatra)
6. Opatija Svetog Vartolomeja, Miloš Perišić (No rules publishing)
Razgovori sa autorima iz najužeg izbora biće objavljeni u štampanom izdanju Nina koje izlazi 15. januara. Dobitnik Ninove nagrade 2025. je Marinko Arsić Ivkov za roman "NGDL". Pobednik će se znati za sedam dana.
