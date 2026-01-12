Slušaj vest

Žiri u sastavu Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković odabrao je šest romana za najuži izbor za Ninovu nagradu, stoji na sajtu ovog nedeljnika.

Na konkurs za 72. Ninovu nagradu za roman godine stiglo je ukupno 195 naslova. Žiri je prethodno, krajem decembra, u širem izboru izabrao 39 romana, a potom je izbor početkom januara sveden na 13 romana.

Darko Tuševljaković.jpg
Darko Tuševljaković Foto: Nemanja Nikolič

Poređani po redosledu kojim su stizali u redakciju, u najužem izboru su sledeći romani:

1. Karota, Darko Tuševljaković (Laguna)

2. Balada o ubici i ubici i ubici, Dalibor Pejić(Geopoetika)

3. Frau Beta, Laura Barna (HERAedu)

Laura Barna01 News1 Damir Dervisagic.jpg
Laura Barna Foto: Damir Dervišagić

4. Besmrtne ludosti gospođe Kubat, Milan Tripković (Akademska knjiga, Novi Sad)

5. Razgovori s Vješticom, Vladimir Vujović (Sumatra)

6. Opatija Svetog Vartolomeja, Miloš Perišić (No rules publishing)

Razgovori sa autorima iz najužeg izbora biće objavljeni u štampanom izdanju Nina koje izlazi 15. januara. Dobitnik Ninove nagrade 2025. je Marinko Arsić Ivkov za roman "NGDL". Pobednik će se znati za sedam dana.

Ninova nagrada 3 foto Nin.JPG
Đorđe Karađorđević.jpg
fchaufca.jpg
Ninova nagrda.jpg

