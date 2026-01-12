Slušaj vest

Žiri prestižne nagrade "Beogradski pobednik" objavio je uži izbor za najbolji roman objavljen u 2025. godini. U komisiji su, pod predsedništvom Predraga Petrovića, radili i članovi: Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković.

Oni su pažljivo pregledali sve prijavljene naslove i izdvojili petnaest romana koji su se istakli kvalitetom, temom i originalnošću. Ovi romani sada ulaze u uži izbor i kandidati za glavnu nagradu očekuju konačnu odluku žirija.

Laura Barna01 News1 Damir Dervisagic.jpg
Laura Barna Foto: Damir Dervišagić

Petnaest romana u užem izboru

Užem izboru pripadaju sledeći naslovi i autori:

  • Laura Barna – Frau Beta (Heraedu)
  • Saša Buđevac – Ljubavi kišnih seni (Dereta)
  • Bojan Vasić – Ulm (Veseli četvrtak)
  • Vladimir Vujović – Razgovori s Vješticom (Sumatra)
  • Igor Marojević – Etno (Knjiga komerc)
  • Dalibor Pejić – Balada o ubici i ubici i ubici (Geopoetika)
  • Divna Popov – Senka vodenog žiga (Službeni glasnik)
  • Dubravka Rebić – Letu je kraj (Prometej)
  • Bojan Savić Ostojić – Lusi (Laguna)
  • Milisav Savić – Praskozorje, Gospode (Dereta)
  • Dragan Tepavčević – Pjevač (Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo)
  • Marko Todorović – Letnjikovac (Dijak)
  • Darko Tuševljaković – Karota (Laguna)
  • Enes Halilović – Bekos (Laguna)
  • Vida Crnčević Basara – Humano preseljenje (Laguna)

O nagradi "Beogradski pobednik"

Sanja Savić Milosavljević - prošlogodišnja dobitnica nagrade Beogradski pobednik
Sanja Savić Milosavljević - prošlogodišnja dobitnica nagrade Beogradski pobednik Foto: Nemanja Nikolić

Nagrada "Beogradski pobednik" se dodeljuje za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini i ima za cilj da promoviše kvalitetnu savremenu književnost i istakne autore koji svojim delima doprinose bogatstvu srpske književne scene. Finalna odluka o pobedniku očekuje se narednih meseci, a komisija će pažljivo razmotriti sve aspekte romana – od stila i jezika, preko originalnosti priče, do doprinosa savremenoj literaturi.

Ovaj uži izbor pokazuje raznovrsnost savremene književne scene u Srbiji, od proze koja istražuje psihološke drame i porodične odnose, do dela sa socijalnim i istorijskim temama. Publika i kritičari sada s nestrpljenjem očekuju koji će od ovih petnaest romana biti proglašen za apsolutnog pobednika.

