Žiri prestižne nagrade "Beogradski pobednik" objavio je uži izbor za najbolji roman objavljen u 2025. godini. U komisiji su, pod predsedništvom Predraga Petrovića, radili i članovi: Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković.

Oni su pažljivo pregledali sve prijavljene naslove i izdvojili petnaest romana koji su se istakli kvalitetom, temom i originalnošću. Ovi romani sada ulaze u uži izbor i kandidati za glavnu nagradu očekuju konačnu odluku žirija.

Laura Barna Foto: Damir Dervišagić

Petnaest romana u užem izboru

Užem izboru pripadaju sledeći naslovi i autori:

Laura Barna – Frau Beta (Heraedu)

Saša Buđevac – Ljubavi kišnih seni (Dereta)

Bojan Vasić – Ulm (Veseli četvrtak)

Vladimir Vujović – Razgovori s Vješticom (Sumatra)

Igor Marojević – Etno (Knjiga komerc)

Dalibor Pejić – Balada o ubici i ubici i ubici (Geopoetika)

Divna Popov – Senka vodenog žiga (Službeni glasnik)

Dubravka Rebić – Letu je kraj (Prometej)

Bojan Savić Ostojić – Lusi (Laguna)

Milisav Savić – Praskozorje, Gospode (Dereta)

Dragan Tepavčević – Pjevač (Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo)

Marko Todorović – Letnjikovac (Dijak)

Darko Tuševljaković – Karota (Laguna)

Enes Halilović – Bekos (Laguna)

Vida Crnčević Basara – Humano preseljenje (Laguna) O nagradi "Beogradski pobednik"

Sanja Savić Milosavljević - prošlogodišnja dobitnica nagrade Beogradski pobednik Foto: Nemanja Nikolić

Nagrada "Beogradski pobednik" se dodeljuje za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini i ima za cilj da promoviše kvalitetnu savremenu književnost i istakne autore koji svojim delima doprinose bogatstvu srpske književne scene. Finalna odluka o pobedniku očekuje se narednih meseci, a komisija će pažljivo razmotriti sve aspekte romana – od stila i jezika, preko originalnosti priče, do doprinosa savremenoj literaturi.

Ovaj uži izbor pokazuje raznovrsnost savremene književne scene u Srbiji, od proze koja istražuje psihološke drame i porodične odnose, do dela sa socijalnim i istorijskim temama. Publika i kritičari sada s nestrpljenjem očekuju koji će od ovih petnaest romana biti proglašen za apsolutnog pobednika.

