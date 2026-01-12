Ko su kandidati za nagradu "Beogradski pobednik"? 15 romana ušlo u uži izbor za prestižno priznanje
Žiri prestižne nagrade "Beogradski pobednik" objavio je uži izbor za najbolji roman objavljen u 2025. godini. U komisiji su, pod predsedništvom Predraga Petrovića, radili i članovi: Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković.
Oni su pažljivo pregledali sve prijavljene naslove i izdvojili petnaest romana koji su se istakli kvalitetom, temom i originalnošću. Ovi romani sada ulaze u uži izbor i kandidati za glavnu nagradu očekuju konačnu odluku žirija.
Petnaest romana u užem izboru
Užem izboru pripadaju sledeći naslovi i autori:
- Laura Barna – Frau Beta (Heraedu)
- Saša Buđevac – Ljubavi kišnih seni (Dereta)
- Bojan Vasić – Ulm (Veseli četvrtak)
- Vladimir Vujović – Razgovori s Vješticom (Sumatra)
- Igor Marojević – Etno (Knjiga komerc)
- Dalibor Pejić – Balada o ubici i ubici i ubici (Geopoetika)
- Divna Popov – Senka vodenog žiga (Službeni glasnik)
- Dubravka Rebić – Letu je kraj (Prometej)
- Bojan Savić Ostojić – Lusi (Laguna)
- Milisav Savić – Praskozorje, Gospode (Dereta)
- Dragan Tepavčević – Pjevač (Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo)
- Marko Todorović – Letnjikovac (Dijak)
- Darko Tuševljaković – Karota (Laguna)
- Enes Halilović – Bekos (Laguna)
- Vida Crnčević Basara – Humano preseljenje (Laguna)
O nagradi "Beogradski pobednik"
Nagrada "Beogradski pobednik" se dodeljuje za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini i ima za cilj da promoviše kvalitetnu savremenu književnost i istakne autore koji svojim delima doprinose bogatstvu srpske književne scene. Finalna odluka o pobedniku očekuje se narednih meseci, a komisija će pažljivo razmotriti sve aspekte romana – od stila i jezika, preko originalnosti priče, do doprinosa savremenoj literaturi.
Ovaj uži izbor pokazuje raznovrsnost savremene književne scene u Srbiji, od proze koja istražuje psihološke drame i porodične odnose, do dela sa socijalnim i istorijskim temama. Publika i kritičari sada s nestrpljenjem očekuju koji će od ovih petnaest romana biti proglašen za apsolutnog pobednika.
