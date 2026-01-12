Slušaj vest

Glumac Radoš Bajić pronašao je svoje utočište u Beogradu, u kući koja podseća na pravi mali raj. Okružen bujnim zelenilom i visokim zidinama, Bajić uživa u potpunoj privatnosti, što često deli i sa svojim pratiocima na Instagramu. Njegovi postovi prikazuju trenutke iz svakodnevnog života i intimne porodične momente.

Zimska čarolija u dvorištu

Kuća odiše toplinom, a dvorište je mesto gde glumac provodi vreme sa porodicom i psima, kojima posvećuje posebnu pažnju. Nedavno je na društvenim mrežama podelio fotografiju svog dvorišta prekrivenog snegom i napisao: "Lepota je uvek tu, samo je treba prepoznati. Zimska čarolija u dvorištu mog doma."

Susretljiv i jednostavan u komšiluku

U blizini Bajićeve kuće nalazi se samoposluga u kojoj je glumac redovan mušterija. Radnica koja ga često viđa otkrila je:

"Radoš dolazi gotovo svakog dana, ranoranilac je. Kupuje svakodnevne potrepštine, ali u velikim količinama. Radnju napušta sa punim kesama svega i svačega. Popriča sa ljudima, a ako ga pitaju o serijama, uvek im odgovori sa osmehom."

Jedna od komšinica dodaje: "Radoš se odlično slaže sa sinom, žive zajedno. Sami peru auto, ne razbacuju se bespotrebno. Kuća im je ograđena zidovima, deluje da vole svoju privatnost. Nisu bučni, nema žurki, ali ni svađa."

Priče iz susedstva

U obližnjoj kafani često pominju glumca, a gosti prepričavaju anegdote iz njegovog života. Konobar napominje: "Pominju ga naši gosti, kažu da su ga u mladosti jurile žene, ali da sada vodi drugačiji, mirniji život."

Radoš Bajić izgleda kao da je pronašao savršen balans između javnog života i porodične intime, a njegova kuća i dvorište postali su mesto gde svakodnevica dobija miran i bajkovit ton.

