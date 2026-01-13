Na HBO stiže serija koja je zaludela ceo svet: Šta donosi priča „Vatreni rivali“ koja je bolje ocenjena od "Breaking Bad"
Serija „Vatreni rivali“ (Heated Rivalry) biće premijerno prikazana 23. januara na HBO Max striming platformi. Nove epizode šestodelne sezone izlaziće sedmično sve do finala 27. februara.
Seriju je kreirao nagrađivani kanadski scenarista, reditelj i producent Džejkob Tirni (Letterkenny, Shoresy).
„Vatreni rivali“ prate priču rivalskih hokejaša Šejna Holandera (Hadson Vilijams) i Ilje Rozanova (Konor Stori). Šejn i Ilja su dve najveće zvezde u Major League hokeju, povezani ambicijom, rivalstvom i magnetskom privlačnošću koju ni sami ne razumeju. Ono što počinje kao tajna avantura između dvojice mladih novajlija prerasta u višegodišnje putovanje satkano od ljubavi, poricanja i samospoznaje. Tokom narednih osam godina, ovaj dvojac juri slavu na ledu, dok se van njega bori sa sopstvenim osećanjima. Rastrgnuti između sporta za koji žive i ljubavi koju ne mogu da ignorišu, Šejn i Ilja moraju da odluče ima li u njihovom žestoko takmičarskom svetu mesta za nešto tako krhko, a moćno – kao što je prava ljubav.
Seriju producira Accent Aigu Entertainment u saradnji sa Crave platformom kompanije Bell Media, dok je za međunarodnu distribuciju zadužen Sphere Abacus. U seriji igraju i Fransoa Arno, Robi G. K., Kristina Čeng, Dilan Volš, Sofi Nelis i Ksenija Danijela Harlamova.
Zanimljiv je podatak da je jedna epizoda serije na IMDb proglašena najbolje ocenjenom televizijskom epizodom u 2025. godini i prestigla je "Breaking Bad". Serija zaludela je gledaoce širom sveta otkako je premijerno prikazana prošlog meseca u Kanadi, Americi i Australiji, društvene mreže gore, a obožavaoci sve glasnije pozivaju da glavne zvezde, Konor Stori i Hadson Vilijams, dobiju nominacije za prestižnu nagradu Emi.