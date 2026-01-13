Ovo je episkop Ilarion koji je služio opelo na sahrani Ljubomira Ninkovića: Nekadašnji glumac u svešteničkoj mantiji ispratio muzičara
Gitarista i vokal Ljubomir „Ljuba“ Ninković, član grupa „S Vremena na Vreme“, „Šarm“, „Tunel“ i „Bilja Krstić & Bistrik Orchestra“, sahranjen danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. Sahrani su prisustvovali članovi porodice, prijatelji i brojni saradnici.
Episkop Ilarion, nekadašnji glumac Rastko Lupulović, predvodio opelo
Opelo je gitaristi služio Rastko Lupulović (50), bivši glumac koji je nakon duge glumačke karijere zamonašen i uzeo ime Ilarion. Ovo je jedan od retkih trenutaka kada se pojavio u javnosti od svog povlačenja.
Episkop Ilarion je imenovan za patrijarhovog vikarnog episkopa novobrdskog od strane Svetog arhijerejskog sabora SPC. Iako ga šira publika pamti po ulozi Milančeta u seriji „Otvorena vrata“, danas vodi miran život posvećen crkvi i monaštvu.
- Najbitnija stvar kod mene je moje obraćenje u hrišćanstvo. Sticajem okolnosti sam počeo da odlazim u crkvu. To mi je pomoglo da se spustim na zemlju iz nekih mistifikatorskih oblaka. Uopšte, hrišćanin-pravoslavac je moje najbliže određenje. Osećam se zasićenim od roka i svega toga. Rok je negde u skladu sa opštim načinom života, opštom površnošću. Kad odem na Akademiju, izđuskam se i vratim se kući prazan i tup. Na liturgiju odem sa istim raspoloženjem, sa potrebom da doživim katarzu, ali kući dođem sređen i miran... U susretu sa verom i tradicijom, dolaziš do harmoničnog razrešenja svojih nemira, a u rok životu dolazi do prikrivanja tih nemira ili potpunog otupljivanja svih emocija. Zato ljudi u roku izgube tu neku kreativnu crtu, istroše se, istroše se, istroše se... - rekao je Rastko u jednom intervju koji je dao nekoliko meseci nakon što se zamonašio.
Filmska i pozorišna karijera episkopa Ilariona
Rastko Lupulović je rođen u Beogradu, završio je Fakultet dramskih umetnosti i bio jedan od vodećih glumaca svoje generacije. Pamti se po filmovima „Biće bolje“ i „Paket aranžman“, kao i po brojnim ulogama u pozorištu. Za svoj rad u pozorištu dobio je nagradu „Zoran Radmilović“ na Sterijinom pozorju 1996. godine.
Njegov put do monaštva počeo je 2013. godine, kada je postavljen za igumana manastira Draganac.
„Nikada nisam požalio što sam postao monah. Naprotiv, zahvalan sam Bogu što me je vodio ka ovom putu. Ljubav i sloboda su ono što me je motivisalo“, istakao je u emisiji Eksploziv.
Podsećamo, Ljuba Ninković je preminuo na Badnji dan, 6. januara, u 76. godini. Inače, episkop Ilarion služio je opelo i kolegi Dejanu Matiću Mati.
