Muzičar Ljubomir „Ljuba“ Ninković preminuo je 6. januara u 76. godini, a danas su ga na Novom bežanijskom groblju u Beogradu ispratili članovi porodice, prijatelji i saradnici.

Potresan govor brata Bode Ninkovića

Neutešni glumac Boda Ninković, brat pokojnog Ljube, nije mogao da zadrži suze dok je držao potresan govor na sahrani:

Sahrana Ljube Ninkovića Foto: Petar Aleksić

"On je prosto stigao na drugu obalu, prešavši reku koja se zove život. Taj njegov prelazak od početka je bio onako prilično nemiran, ponekad turbulentan, iz jednog jedinog razloga: što nije bio vičan sigurnoj vožnji i upravljanju. Zbunjivala su ga mnogobrojna nametnuta pravila, njemu nelogična, pa zato i neprihvatljiva, ali za razliku od te zbunjene svetovne strane je njegov prebogati duhovni sadržaj. Kao dar i blagoslov dobijen sa razlogom, dao mu je sve uslove da se maksimalno izrazi kroz muziku, kroz poeziju i da ostavi zaista lepu zaostavštinu, mada to nije jedina njegova ostavština, a o tome svedoče najbolje Andrej, Emilija i Marija.

I evo, da ne dužim ja mnogo, hteo bih samo jednu stvarčicu ovako na kraju da ne ostanemo nedorečeni. Objava o njegovoj smrti je zaista skrenula veliku pažnju, što je razumljivo, ali i jedna greška se tu potkrala, meni nerazumljiva. Naime, većina objava je glasila: "Upokojio se Ljubomir Ninković, kompozitor, brat našeg poznatog..." I tako dalje, i tako dalje. S velikom radošću ću uvek isticati da sam ja tvoj brat. Eto. I sad znam da si verovatno nestrpljiv da kreneš u tvoj svet čaroban i lep tamo negde iznad duge, pa kreni."

Sahrana muzičara Ljubomira Ninkovića na Novom bežanijskom groblju Foto: Petar Aleksić

Ljuba je potom na večni počinak ispraćen uz pesmu „Vreme“ benda S vremena na vreme, a tužna povorka pratila ga je do groba.

Biografija Ljube Ninkovića

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je poznati srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor, brat glumca Slobodana Bode Ninkovića.

Njegova muzička karijera počela je u amaterskim bendovima, da bi 1967. godine pristupio grupi „The Spooks“, nastupajući na beat igrankama širom Srbije. 1969. godine osvojio je prvu nagradu na takmičenju mladih pevača „Gong klub“ sa kompozicijom „Kao vreme ispred nas“.

1972. godine osniva rok grupu „S vremena na vreme“, koja je objavila deset singlova i tri albuma sa hitovima „Dixie band“, „Karavan“, „Sunčana strana ulice“ i „Moj svet“. Bend je bio poznat po originalnom akustičarskom zvuku, često uključujući i narodne instrumente.

Kasnije osniva grupu „Tunel“ (1980) i komponuje muziku za decu u popularnoj TV emisiji „S one strane duge“ (1988–1992).

Etno-projekti i samostalni albumi

Ljuba Ninković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Od 1999. godine radi sa Biljanom Krstić na etno-projektu „Bistrik“, a 2014. osniva grupu „Zlatopis“ i objavljuje istoimeni album. Njegov samostalni album „Retromet“ izašao je 2020. godine.

Brat Boda o muzičkoj inspiraciji

Boda Ninković se ranije u ispovesti za Kurir prisetio detinjstva i prve muzike koju je delio sa bratom:

"Najpre sam se zakačio za muziku, evidentno, uz brata Ljubomira. Mi smo spavali u istoj sobi. Ljuba je šest godina stariji od mene i on je u to vreme već intenzivno slušao Radio Luksemburg noću, a i ja uz njega. Brat je počeo da pravi te prve bendove amaterski, a ja sam kao gledao iz prikrajka. Ali bila je to velika razlika u godinama i on me je u to vreme, da kažem, odstranjivao. Ja sam bio klinac i nekako je normalno da smetaš starijima, njemu i tim njegovim drugovima. Iz prikrajka sam sve posmatrao, pa sam našao neku svoju kompenzaciju.

Pogledajte u galeriji njihove otografije iz detinjstva:

Boda Ninković i Ljuba Ninković u detinjstvu Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Pošto mnogo volim i sport, ja sam onda neko vreme, doduše ne tako dugo, umislio da postanem fudbaler, pa sam krenuo da igram. Čak sam otišao na jedan trening i kad sam video da tu postoje neka pravila, obaveze i sve to, odustao sam od svega.

Naznake da ću biti glumac pokazivao sam već u školi. Prva neka zvanična prezentacija bila je na jednom času kod tada čuvenog profesora Goje Mehanike, gde smo ja i moj drugar Bane Kenedi odigrali neki skeč iz Tarzana. Bane je bio Džejn, ja sam bio Tarzan i meni se to dopadalo. Međutim, uvek mi je potajna želja bila da ja kao i moj brat sviram, pa sam mu čak i uzimao gitaru krišom, ali pošto sam levoruk nisam smeo da menjam raspored žica, pa sam naučio da sviram gitaru naopako; i dan-danas tako sviram, levoruk sa desnom postavom žica."

