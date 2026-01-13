Slušaj vest

Beogradska filharmonija je doputovala u Indiju povodom dva koncerta koja će održati sa slavnim maestrom Zubinom Mehtomu Mumbaju, 15. i 16. januara, u čast njegovog 90. rođendana. Filharmonija je dočekana i primljena sa najvišim počastima, a susret sa Mehtom uoči prve probe bio je dirljiv i emotivan.

Veliko uzbuđenje je vladalo na početku prve probe u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost, a maestro je atmosferu odmah učinio toplom i porodičnom pozdravivši orkestar sa “dobar dan i dobro došli”, na srpskom jeziku.

“Toliko sam srećan što vas dočekujem u mom rodnom gradu, nadam se da ste lepo putovali“, pozdravio je Mehta muzičare i predstavio najpre gospođu Mehru Džidžiboj, predsednicu fondacije Meli Mehta koja je zaslužna za organizaciju koncerata u Mumbaju. A potom i Kušrua Suntoka, predsednika Nacionalnog centra za izvođačku umetnost koji je jedan od njegovih najstarijih prijatelja.

„Divno je što je Zubin ponovo sa nama iako bi mnogo voleli da je u mogućnosti da dolazi češće. Prezahvalni smo što nam je doveo razne svetske orkestre, tako sada i vas. Dobrodošli divni ljudi, volim vaš Beograd, vašu zemlju jer sam često dolazio u Jugoslaviju. Mi smo sada svi tu da vas dočekamo, zahvalan sam što ste sa nama kao i gospođi Mehru koja je sve to omogućila. I naravno, našem Zubinu, izvarednom maestru“, rekao je gospodion Suntok.

Prva proba je počela žustro uz herojske motive Betovenove simfonije “Eroika”, nakon koje je maestro sa orkestrom održao još jednu, popodnevnu probu. Sutra Beogradsku filharmoniju očekuje prva proba sa violinistom Pinkasom Cukermanom, koji će biti solista na prvom koncertu 15. januara u Nacionalnom centru za izvođačku umetnost.

