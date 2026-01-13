Slušaj vest

Biblioteka “Miloš Trebinjac” u Bajinoj Bašti zahvaljujući sredstvima od Ministarstva kulture priprema poseban prostor za svog zavičajca, istaknutog srpskog biografa, publiciste, kritičara i novinara Radovana Popovića.

Prema rečima direktorke biblioteke Leposave Petković za milion dinara, koliko su dobili od Ministarstva kulture, njihov fond od 3.070 knjiga konačno će biti dostupna javnosti u adaptiranom i opremljenom prostoru.

- Prilikom revizije bibliotečkog fonda radna grupa Narodne biblioteke “Miloš Trebinjac” ustanovila je da je neophodno urediti prostor u kome bi se na adekvatan način čuvala i izložila poklon-zbirka Radovana Popovića, jednog od najznačajnijih biografa i kritičara književnosti na ovim prostorima. Zahvaljujući tom novcu adaptirali smo prostor i opremili, da konačno na adekvatan način pohranimo izuzetno vrednu zbirku – rekla je direktorka biblioteke.

1/9 Vidi galeriju Biblioteka Miloš Trebinjac Foto: Foto NB Miloš Trebinjac - Bajina Bašta

Zbirka se godinama nalazila u fondu gde je korišćenjem i pozajmicom dolazila u mogućnost da bude oštećena ili zagubljena.

- Ta zbirka je u našoj biblioteci još od 2001. Godine. U okviru biblioteke, u dodatnom prostoru koje je dodelila opština postoji i prostorija površine 27,5 m2 i kroz ovaj projekat je renovirana i opremljena. Prostorija je tako dobila namenu eksponatskog prostora u kom se korisnici mogu poslužiti publikacijama, ali i pogledati knjige koje su mnogi srpski pisci, Popovićevi savremenici, uz ličnu

posvetu darovali ovom publicisti s nadom da će od njega dobiti kritičarski naklon – kaže Leposava Petković.

Redovna postavka ove poklon-zbirke će postati glavna tačka grupnih poseta biblioteci, ali će svakako obogatiti i kulturnu ponudu i značaj Bajine Bašte. Ona je podsetila da je Radovan Popović naš najistakntiji biograf, publicista, novinar i kritičar. Rođen je u bajinobaštanskom selu Dub 1939. godine i sada živi u Beogradu.

Foto: Foto NB Miloš Trebinjac - Bajina Bašta



- Nadamo se da će u nekom narednom period biti u prilici i da nas poseti, i da otvori ovu poklon zbirku – rekla je Petković.

Veoma vredna zbirka će biti dostupna čitaocima, ali se još procenjuje da li će moći da se vrši pozajmica van biblioteke. Najverovatnije će biti samo za korišćenje u okviru čitaonice u biblioteci.

(Kurir.rs/Z.G)