Prsten sa safirom koji je pripadao Kralju roka Elvisu Prisliju, uskoro će biti ponuđen na aukciji. Ovaj retki 14-karatni zlatni prsten, koji je Elvis nosio tokom nastupa, ima početnu cenu od 88,500 dolara.

Aukcija će se održati u Nju Orleansu, a svi zaljubljenici u muziku i kolekcionari sada imaju jedinstvenu priliku da poseduju deo istorije.

„Tokom godina imali smo sreću da ponudimo nekoliko izuzetnih predmeta koji su pripadali Presliju“, kaže vlasnik Bil Rau. „Ne samo da život i muzika ovog ikoničnog zabavljača i dalje osvajaju publiku, već to čini i njegov stil.“

Prsten koji je u pitanju poklonio je Elvisu njegov dugogodišnji telohranitelj i poverenik, Dave Hebler, tokom jednog nastupa u leto 1972. godine, navode iz M.S. Rau.

Izrađen od 14-karatnog žutog zlata, Prislijevog omiljenog metala, ovaj upadljivi komad odražava kraljevu fantastičnu scensku pojavu iz tog perioda. Prsten je dizajniran posebno za nastupe na sceni, sa intenzivnim plavim sintetičkim safirom u centru, koji je hvatao i reflektovao jake svetlosne efekte.