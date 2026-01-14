Slušaj vest

Karavan igre, projekat koji Nacionalna fondacija za umetničku igru sprovodi već devet godina zaredom u Srbiji zahvaljujući podršci švajcarske Fondacije Art mentor, beleži u ovom periodu značajne aktivnosti.

Nakon intenzivnog rada mladih igrača iz Beograda i Novog Sada sa koreografkinjom Mašom Kolar u decembru prošle godine, sa prvim danima januara otpočeo je proces postavljanja koreografskog materijala čuvenog Baraka Maršala. U projektu učestvuje 12 mladih igrača iz Srbije (16-19 godina starosti), koji su tokom 2025. godine odabrani u gradovima u kojima su održani brojni besplatni majstorski kursevi baleta i radionice savremene igre. Te kurseve i radionice vodili su u Zrenjaninu, Beogradu, Novom Sadu i Subotici značajni pedagozi, igrači i koreografi iz celog sveta. Oni su iz sredina u kojima postoje profesionalne baletske škole, pokušali da animiraju, a zatim i odaberu mlade igrače, koji u samom finalu projekta treba da rade na stvaranju predstave, odnosno na izvođenju komada Maše Kolar i Baraka Maršala. Prezentacija za publiku ili premijera ove predstave, upotpunjena kratkim radom italijanskog igrača i pedagoga Emanuela Friga, biće prikazana u novom beogradskom umetničkom prostoru „Ložionica“, početkom marta ove godine. Nakon toga, sledi gostovanje na Festivalu Horizonti u Miškolcu, ali i u drugim gradovima Srbije.

Foto: Daniel Tchetchik

„Izraelski koreograf Barak Maršal, miljenik publike Beogradskog festivala igre, predao nam je na korišćenje deo svoje antologijske predstave „Pevac“. To je skraćena verzija komada koji je prikazao na našem festivalu, a koju je pre par godina iznova kreirao za Mladi balet Ženeve. Njegovo delo u Beogradu i Novom Sadu postavlja Einat Betsalel. Samo mesec dana ranije, koreografkinja Maša Kolar, koja je takođe dobro poznata našoj publici, postavila je za ove mlade igrače jedan izuzetno dinamičan i duhovit komad koji koristi klasičnu muziku i prikazuje razigrani orkestar” – rekla nam je Aja Jung, direktorka Nacionalne fondacije za igru.

Nacionalna fondacija za umetničku igru i Beogradski festival igre, uz podršku Fondacije Art Mentor iz Lucerna i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, otpočeli su još 2017. godine realizaciju projekta Karavan igre. Programi su tada obuhvatili 15 gradova u Srbiji, a reakcije publike i umetnika koji su bili uključeni u miltidisciplinarne programe sa ciljem popularizacije umetničke igre, prevazišle su očekivanja. Sa drugom edicijom ovog projekta, fokus je bio na dužim i intenzivnijim programima u 10 gradova, a zatim i na ulaganju u profesionalizaciju postojećih baletskih studija i pokretanju baletske nastave za najmlađe u gradovima u kojima do tada nisu postojali obrazovni program iz oblasti umetničke igre. Ta druga faza je započela 2019., i trajala do kraja 2021. godine zbog pomeranja usled pandemije. Karavan igre - Reborn, predstavlja treću fazu projekta, koja se programski značajno razlikuje u odnosu na prethodne. Aktivnosti tokom 2025. i 2026. godine u Beogradu, Zrenjaninu, Subotici, Kragujevcu, Pančevu i Novom Sadu, imaju za cilj da pre svega pomognu i podrže profesionalne igrače u njihovoj želji da rade sa važnim inostranim stručnjacima i dobiju šansu da učestvuju u procesu pripreme i izvođenja koregrafskog dela.

“Rad sa ovakvim koreografima, privilegija je za svakog igrača, a naročito za veoma mlade umetnike koji su još u školi ili tek počinju svoju profesionalnu karijeru. Zahvalni smo Maši Kolar i Baraku Maršalu, kao i velikom broju pedagoga i igrača iz sveta, koji su tokom prethodne godine putovali sa Karavanom igre i radili sa talentima u Srbiji. Projekat koji je omogućila Fondacija Art Mentor iz Lucerna, značajno je promenio situaciju u oblasti umetničke igre u Srbiji tokom poslednjih devet godina, predstavljajući umetničku igru mladim generacijama u onim sredinama u kojima ona nije bila prisutna, otkrivajući mlade talente i kontinuirano nudeći podršku onima koji žele da se usavršavaju i napreduju” – zaključila je Aja Jung.

Premijera ovih radova stiže u susret 23. Beogradskom festivalu igre, kao neka vrsta uvertire u manifestaciju koja se ove godine održava pod sloganom “budi IGRA KOJU ŽELIŠ da vidiš”.