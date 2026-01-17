Slušaj vest

Čuveni glumac Mihajlo Bata Paskaljević ostao je upamćen kao jedan od najtalentovanijih i najharizmatičnijih ljudi domaće kinematografije. Iza legendarnih uloga krio se i privatni život pun obrta, strasti i skandala, daleko burniji nego što je to tada bilo uobičajeno.

O njemu su kružile priče da je pred oltar stajao pet, šest, pa čak i sedam puta, iako nijedna verzija nikada nije zvanično potvrđena.

Međutim, jedna veza privukla je posebnu pažnju. Reč je romansi sa misterioznom Brazilkom koju je upoznao tokom boravka u Beogradu.

"Bila je tu samo u prolazu, čekala je vizu za dalje. Bavila se pevanjem i igranjem, a nastupala je u hotelu Metropol, gde sam je i primetio. Brzo je između nas buknula ljubav i zbog nje sam se preselio u taj hotel. Nažalost, bila je udata, a njen muž bio je bacač noževa – što je dodatno zakomplikovalo stvar. Međutim, emocija je bila snažna", prisetio se Bata jednom prilikom.

Nakon što je dobila vizu, otputovala je u Tursku, odakle mu se javljala, ali Bata nije uspeo da joj se pridruži. Jednog dana dobio je telegram iz Kaira: "Čekam te 1. aprila u kazinu". Bata je odlučio da otputuje i stigne u kazino, ali je tamo nije zatekao.

"Pošto sam već napravio skandal u porodici, napustio snimanje serije i došao do Kaira, bilo mi je neprijatno da se vratim u Srbiju. Ostao sam nekoliko meseci u Kairu, snalazio se kako sam znao i umeo, zadužujući se gde god je bilo moguće."

Nažalost, iako su se nekoliko meseci kasnije sreli, njihova veza isprva nije dugo trajala. No, kako život piše romane, putevi su im se ponovo ukrstili, te su se sreli u Parizu. Ljubav je brzo planula, te su stupili i u brak, njegov treći po redu, a ovaj odnos krunisan je rođenjem sina Zore koji danas živi u Nemačkoj.

