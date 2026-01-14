Slušaj vest

Samo mesec dana od kada je izašao prvi trejler, spektakularna balkanska komedija potpuno je okupirala interesovanje bioskopske publike. Svečana premijera filma „Svadba“, zakazana za 28. januar u Sava centru, rasprodata je u rekordnom roku. Fantastična regionalna glumačka ekipa, kao i priča u kojoj mnogi mogu da se prepoznaju, stavila je ovaj film u sam vrh interesovanja.

Film „Svadba“ donosi spoj zdravog humora, prepoznatljivih životnih situacija, a publiku vodi kroz priču koja balansira između tople porodične atmosfere i neočekivanog međunarodnog incidenta. Film postavlja pitanje - da li ljubav može da pobedi stereotipe, običaje i roditeljske planove - i na njega odgovara na urnebesan, brz i nepredvidiv način.

1/5 Vidi galeriju Film Svadba Foto: Ivan Buvinić

U središtu ove antiromantične komedije nalaze se dve imućne porodice - jedna iz Zagreba, druga iz Beograda - čiji se sin i ćerka zaljubljuju daleko od svojih domova. Neplanirana trudnoća ubrzava upoznavanje roditelja, dok svadba koja mora ostati strogo tajna postaje okidač za lavinu komičnih, ali i napetih situacija koje brzo izmiču kontroli. Rezultat je eksplozivna kombinacija smeha, tenzije i prepoznatljive balkanske „topline“.

Film okuplja impresivnu glumačku ekipu koju čine: Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić, Goran Grgić i Marko Miljković.

1/5 Vidi galeriju Film "Svadba" Foto: Printscreen/YouTube/ArtVista

Autorski tim čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup, koji zajedno donose autentičnu priču u kojoj se satira vešto prepliće sa realnošću. Film „Svadba“nastao je u produkciji Eclectice, u saradnji sa produkcijskom kućom Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

Nakom beogradske premijere, film “Svadba” će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

Bonus video: